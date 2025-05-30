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«Вот увидите, Путин придёт — и вас всех выкурит!». Актер и режиссер о реакции русскоязычных на учения Земессардзе (2)

Редакция PRESS 30 мая, 2025 17:49

Новости Латвии 2 комментариев

Проведение учений Земессардзе в крупных городах и на улицах часто вызывает агрессивную реакцию именно со стороны русскоязычного населения. Таким наблюдением во время эфира передачи "Kārtības rullis" на телеканале TV24  поделился латвийский актёр, режиссёр и земессаргс Интарс Решетинс-Петерсонс.

«Когда Земессардзе проводит учения в больших городах, в том числе с заданиями по патрулированию улиц, именно русскоязычные проявляют особенно агрессивное поведение», — отметил он.

Решетинс-Петерсонс рассказал, что сам столкнулся с грубостью и враждебностью: «Эта часть общества не просто выражает недовольство, но и не стесняется обращаться к участникам учений с нецензурной бранью и угрозами. Например: "Вот увидите, Путин придёт — и вас всех выкурит!" Это всё — витает в воздухе».

Он выразил тревогу по поводу раскола в обществе и наличия так называемой "пятой колонны". Вспоминая события последних лет, он подчеркнул, что хотя внешние символы, такие как памятники, были демонтированы, само внутреннее противостояние никуда не исчезло.

«Гнойник выдавили, столб повалили, и, конечно, мы, латыши, испытали какое-то удовлетворение. Но "пятая колонна" ведь никуда не делась. Она рядом, среди нас», — сказал он с сожалением.

По мнению Решетинса-Петерсонса, подобная атмосфера говорит о глубоких проблемах со сплочённостью общества и лояльностью отдельных групп населения к государству.

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Комментарии (2) 86 реакций
Комментарии (2) 86 реакций
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Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля (2)

Мир 22:01

Мир 2 комментариев

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Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

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На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм (2)

Для настроения 21:49

Для настроения 2 комментариев

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На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

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В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС (2)

Мир 21:39

Мир 2 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

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В школах закончился учебный год. Первый без права переписки (2)

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 2 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

Читать

В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель (2)

Мир 21:07

Мир 2 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

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Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума» (2)

Мир 20:35

Мир 2 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

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1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города (2)

Важно 20:23

Важно 2 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать