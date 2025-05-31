За пять лет в Латвии 1360 человек поменяли имя — таких случаев все больше; каковы причины?

Чаще всего (в 1273 случаях) имя было изменено в связи с тем, что из-за него была затруднена интеграция его носителя в общество, но были и другие причины. В частности, в семи случаях люди меняли имена потому, что поменяли заодно и пол.

Среди тех, кого не устраивало их имя, оказалось больше женщин (881), чем мужчин (479). Довольно много оказалось тех, кто захотел добавить к имени, данному при рождении, еще одно и впредь называться двойным именем (457 человек). Было также семь случаев, когда имена меняли из-за того, что кто-либо из родителей несовершеннолетнего лица был осужден за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

В 2019 году имя поменяли 205 человек, в 2020-м - 216, в 2021-м - 274, в 2022-м - 317, в 2023-м - 348, а в 2024-м - 384.