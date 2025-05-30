Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

Драки, кражи и наркотики: полиция пытается навести порядок на вокзале. Насколько успешно?

Редакция PRESS 30 мая, 2025 17:35

Важно 0 комментариев

PRESS

Центральный вокзал в самом центре Риги давно обладает дурной репутацией - привокзальную площадь прочно заняли малолетние беспризорники, нетрезвые маргиналы и даже торговцы наркотиками. На днях здесь случился переполох: государственная и муниципальная полиция устроили большой совместный рейд с кинологами и собаками. Смогут ли правоохранители наконец навести здесь порядок? На вокзале считают, что вряд ли: шума много, а толку мало.

В четверг, 29 мая, Госполиция провела усиленные контрольные мероприятия по обеспечению общественного порядка в районе Центрального железнодорожного вокзала Риги, сообщает агентство LETA. В рейде участвовало пять экипажей полиции, в ходе проверок у людей выборочно проверяли документы. Работала и группа кинологов.

На следующий день мы заглянули на привокзальную площадь, посмотреть на результаты работы полиции. Поначалу кажется, что здесь все в порядке, но внимательный взгляд без труда замечает отдельные группы, которые встречаются то тут, то там на площади. Здесь сильно выпивший мужичок в растянутой майке, шортах и шлепанцах вольготно развалился на скамейке. Там группа сомнительных личностей обосновалась на парапете клумбы и провожает прохожих хищными взглядами стервятников. А на другом конце площади стайка подростков клянчит у прохожих сигареты и мелочь "на жвачку".

- Да, полиция вчера приезжала. Ходили с собаками, - подтверждает Алиса, продавщица одного из ларьков в переходе на вокзале. По ее словам, такие рейды здесь не редкость. Полиция их устраивает регулярно, примерно каждые две недели. - Ищут наркотики, это вообще большая проблема здесь. Полиция с собаками ищут "закладки" (тайники для передачи наркотиков - прим. ред.), проверяют людей. У кого-то даже находили в рюкзаках.

Многие торговцы в местных магазинах отмечают, что работать на вокзале очень не просто, а иногда и просто страшно. Главная проблема: "Дети Ориго". Так в народе окрестили алкашей, наркоманов и шпану - всех возрастов, а не только подростков, которые постоянно собираются на вокзале. (Разумеется, к самому торговому центру "Ориго" они никакого отношенния не имеют, как и он к ним - просто, поскольку они собираются прямо на фоне его стены, название и приклеилось). Нередко они устраивают шумные разборки и драки друг с другом.  Пристают и к прохожим прохожим, выпрашивают "копеечку на опохмел", приобретают алкоголь и тут же на лавочках употребляют. Впрочем, употребляют здесь не только спиртное.

- На прошлой неделе возвращалась домой с работы и видела, как "скорая" пыталась откачать одного с передозом. Полиция тоже приехала, но не знаю, спасли его или нет. Вечером тут лучше не задерживаться, - рассказывает Алиса. - Жалко, конечно, молодой парень, подросток еще... Но и страшно тоже. Кто знает, что у этих наркоманов на уме? На что пойдет ради дозы?

Не брезгуют "Дети Ориго" и мелкими кражами в магазинах. Профи-карманники встречаются не часто, хотя иногда и орудуют в толпе на остановках и в переходах, а вот стащить что-то с полок - это происходит почти каждый день. Особенно страдают магазины с товарами, которые легко взять, а потом сбыть или употребить - это магазины с косметикой и парфюмом, ларьки со сладостями, магазины с одеждой. Часто воры орудуют небольшими группами, один отвлекает продавца (обычно единственного на весь магазин), а другой незаметно кладет в карман баночку с кремом или тестер духов. Из таких мелких краж убытки скапливаются изо дня в день, как снежный ком.

- И как тут уследишь? Даже если я замечу, что я ему сделаю? Не хватать же его за руку, я его просто не удержу, - сетует миниатюрная девушка-продавщица. - Максимум, что можно сделать, это вызвать охрану с тревожной кнопки.

Безопасность в торговом центре "Ориго" и на вокзале обеспечивают сразу две охранных структуры. Это частная компания Grifs AG и собственно охрана железной дороги. И нельзя сказать, что ничего не делают - охрана старается поддерживать порядок в меру своих сил. Вот только полномочий у частных охранных структур не так уж и много. С сильно пьяными проводят беседы и выпроваживают за пределы охраняемой территории, воришек пытаются ловить и сдавать в полицию... Но если "Дети Ориго" не пойманы с поличным и ничего прямо не нарушают, то и предъявить им нечего. Как говорится: не пойман — не вор.

- Полиция приезжает практически каждый день. Вечером с 18:00 и до закрытия вокзала около полуночи, - рассказывают местные охранники.

В тоже время и охрана и местные торговцы признают, что кардинально такое периодичное присутствие стражей порядка ситуацию не меняет. Завидев их "Дети Ориго", как по волшебству испаряются, а когда патруль уезжает, то возвращаются. Возможно, ситуацию сможет исправить постоянное дежурство Госполиции на вокзале, но, как известно, ресурсы правоохранительных органов ограничены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 49 реакций
Комментарии (0) 49 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:20 30.05.2025
Последний день мая будет солнечным и сухим
Sfera.lv 1 час назад
В Латвии подтвержден первый случай птичьего гриппа в хозяйстве с 190 птицами
Sfera.lv 1 час назад
Россия задерживает пенсии своих пенсионеров в Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония готова за Латвию достроить Rail Baltica
Bitnews.lv 4 часа назад
Ветер, солнце и кратковременные дожди
Bitnews.lv 4 часа назад
На востоке Латвии затоплены поля и большая часть будущего урожая потеряна
Sfera.lv 4 часа назад
За неделю до выборов Рижская дума увеличила пособия по рождению детей
Sfera.lv 9 часов назад
Художник Бэнкси представил новое уличное произведение
Sfera.lv 11 часов назад

Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Мир 22:01

Мир 0 комментариев

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Читать
Загрузка

На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Для настроения 21:49

Для настроения 0 комментариев

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

Читать

В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Мир 21:39

Мир 0 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

Читать

В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

Читать

В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Мир 21:07

Мир 0 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Читать

Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Мир 20:35

Мир 0 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Читать

1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать