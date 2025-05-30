Драки, кражи и наркотики: полиция пытается навести порядок на вокзале. Насколько успешно?

В четверг, 29 мая, Госполиция провела усиленные контрольные мероприятия по обеспечению общественного порядка в районе Центрального железнодорожного вокзала Риги, сообщает агентство LETA. В рейде участвовало пять экипажей полиции, в ходе проверок у людей выборочно проверяли документы. Работала и группа кинологов.

На следующий день мы заглянули на привокзальную площадь, посмотреть на результаты работы полиции. Поначалу кажется, что здесь все в порядке, но внимательный взгляд без труда замечает отдельные группы, которые встречаются то тут, то там на площади. Здесь сильно выпивший мужичок в растянутой майке, шортах и шлепанцах вольготно развалился на скамейке. Там группа сомнительных личностей обосновалась на парапете клумбы и провожает прохожих хищными взглядами стервятников. А на другом конце площади стайка подростков клянчит у прохожих сигареты и мелочь "на жвачку".

- Да, полиция вчера приезжала. Ходили с собаками, - подтверждает Алиса, продавщица одного из ларьков в переходе на вокзале. По ее словам, такие рейды здесь не редкость. Полиция их устраивает регулярно, примерно каждые две недели. - Ищут наркотики, это вообще большая проблема здесь. Полиция с собаками ищут "закладки" (тайники для передачи наркотиков - прим. ред.), проверяют людей. У кого-то даже находили в рюкзаках.

Многие торговцы в местных магазинах отмечают, что работать на вокзале очень не просто, а иногда и просто страшно. Главная проблема: "Дети Ориго". Так в народе окрестили алкашей, наркоманов и шпану - всех возрастов, а не только подростков, которые постоянно собираются на вокзале. (Разумеется, к самому торговому центру "Ориго" они никакого отношенния не имеют, как и он к ним - просто, поскольку они собираются прямо на фоне его стены, название и приклеилось). Нередко они устраивают шумные разборки и драки друг с другом. Пристают и к прохожим прохожим, выпрашивают "копеечку на опохмел", приобретают алкоголь и тут же на лавочках употребляют. Впрочем, употребляют здесь не только спиртное.

- На прошлой неделе возвращалась домой с работы и видела, как "скорая" пыталась откачать одного с передозом. Полиция тоже приехала, но не знаю, спасли его или нет. Вечером тут лучше не задерживаться, - рассказывает Алиса. - Жалко, конечно, молодой парень, подросток еще... Но и страшно тоже. Кто знает, что у этих наркоманов на уме? На что пойдет ради дозы?

Не брезгуют "Дети Ориго" и мелкими кражами в магазинах. Профи-карманники встречаются не часто, хотя иногда и орудуют в толпе на остановках и в переходах, а вот стащить что-то с полок - это происходит почти каждый день. Особенно страдают магазины с товарами, которые легко взять, а потом сбыть или употребить - это магазины с косметикой и парфюмом, ларьки со сладостями, магазины с одеждой. Часто воры орудуют небольшими группами, один отвлекает продавца (обычно единственного на весь магазин), а другой незаметно кладет в карман баночку с кремом или тестер духов. Из таких мелких краж убытки скапливаются изо дня в день, как снежный ком.

- И как тут уследишь? Даже если я замечу, что я ему сделаю? Не хватать же его за руку, я его просто не удержу, - сетует миниатюрная девушка-продавщица. - Максимум, что можно сделать, это вызвать охрану с тревожной кнопки.

Безопасность в торговом центре "Ориго" и на вокзале обеспечивают сразу две охранных структуры. Это частная компания Grifs AG и собственно охрана железной дороги. И нельзя сказать, что ничего не делают - охрана старается поддерживать порядок в меру своих сил. Вот только полномочий у частных охранных структур не так уж и много. С сильно пьяными проводят беседы и выпроваживают за пределы охраняемой территории, воришек пытаются ловить и сдавать в полицию... Но если "Дети Ориго" не пойманы с поличным и ничего прямо не нарушают, то и предъявить им нечего. Как говорится: не пойман — не вор.

- Полиция приезжает практически каждый день. Вечером с 18:00 и до закрытия вокзала около полуночи, - рассказывают местные охранники.

В тоже время и охрана и местные торговцы признают, что кардинально такое периодичное присутствие стражей порядка ситуацию не меняет. Завидев их "Дети Ориго", как по волшебству испаряются, а когда патруль уезжает, то возвращаются. Возможно, ситуацию сможет исправить постоянное дежурство Госполиции на вокзале, но, как известно, ресурсы правоохранительных органов ограничены.