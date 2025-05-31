Пользователь соцсети "Х" с ником Cesvainis делится опытом, как ему удалось отделаться от мошенников при разговоре по телефону:

"Завтракаем, звонит мой телефон, номер чужой, эстонский. Ставлю на громкую связь.

Я: Hallllooo...

- Алло, ты слышишь меня? Меня сбила машина….

Жена:

- Хорошо, цветы надо покупать???"

Трубку положили... День удался".

Комментаторы делятся опытом:

- Мне тоже недавно сказали, что "сбила", я засмеялся, она мне сразу: почему тебе смешно? Я сказал, что просто позвонили не на тот номер! Она отключилась почему-то.

- Какой там вообще план? Они ждут, что я перечислю деньги какому-то владельцу незнакомого номера?

- Вчера звонил такой мошенник. Под конец сам бросил трубку. Коллега перезвонил со своего на этот номер, подняла совсем другая женщина, она была в недоумении. Мы позвонили в полицию, там рассказали, что мошенники используют случайные номера с переадресацией, не знаю, как, но такая схема есть!

- По-моему, они записывают голоса для последующего скама с использованием ИИ. Вчера тоже звонили, я изобразил сразу, что очень заинтересован помочь - моментально трубку бросили.

- Я начал смеяться, и на том конце бросили трубку. Мне звонили с литовского номера. Отправьте на cert.lv и в полицию. Пусть собирают информацию. Удачи!