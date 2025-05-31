Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 31. Мая Завтра: Alida, Jusma
Доступность

«День удался!» Житель Латвии делится опытом — как ему удалось отшить телефонных мошенников (1)

Редакция PRESS 31 мая, 2025 19:09

Важно 1 комментариев

Телефонные мошенники продолжают пытаться обчистить банковские счета жителей Латвии, применяя различные способы - от рассылки электронных писем и SMS якобы от имени финансовых учреждений и органов власти до звонков от мнимых родственников, "пострадавших в авариях".

Пользователь соцсети "Х" с ником Cesvainis делится опытом, как ему удалось отделаться от мошенников при разговоре по телефону:

"Завтракаем, звонит мой телефон, номер чужой, эстонский. Ставлю на громкую связь.

Я: Hallllooo...

- Алло, ты слышишь меня? Меня сбила машина….

Жена:

- Хорошо, цветы надо покупать???"

Трубку положили... День удался".

Комментаторы делятся опытом:

- Мне тоже недавно сказали, что "сбила", я засмеялся, она мне сразу: почему тебе смешно? Я сказал, что просто позвонили не на тот номер! Она отключилась почему-то.

- Какой там вообще план? Они ждут, что я перечислю деньги какому-то владельцу незнакомого номера?

- Вчера звонил такой мошенник. Под конец сам бросил трубку. Коллега перезвонил со своего на этот номер, подняла совсем другая женщина, она была в недоумении. Мы позвонили в полицию, там рассказали, что мошенники используют случайные номера с переадресацией, не знаю, как, но такая схема есть!

- По-моему, они записывают голоса для последующего скама с использованием ИИ. Вчера тоже звонили, я изобразил сразу, что очень заинтересован помочь - моментально трубку бросили.

- Я начал смеяться, и на том конце бросили трубку. Мне звонили с литовского номера. Отправьте на cert.lv и в полицию. Пусть собирают информацию. Удачи!

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 7 реакций
Комментарии (1) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:35 01.06.2025
В первый день лета в Латвии будет солнечно и без осадков
Sfera.lv 3 часа назад
Опрос: каждый шестой житель Латвии ежемесячно сталкивается с непредвиденными тратами свыше 150 евро
Sfera.lv 10 часов назад
Спрос в два раза превышал предложение: «Билеты на заключительный концерт были распроданы за 30 минут»
Sfera.lv 10 часов назад
Глава МИД Литвы: «Не России решать, кому быть членом НАТО, а кому — нет»
Sfera.lv 10 часов назад
Россия по-прежнему задерживает выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии
Sfera.lv 14 часов назад
Россия задерживает пенсии своих пенсионеров в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Эстония готова за Латвию достроить Rail Baltica
Bitnews.lv 1 день назад
Экономика Латвии в первом квартале: слабое падение ВВП и рост зарплат
Bitnews.lv 1 день назад
Загрузка

На Даугавгривском шоссе автобус столкнулся с легковым автомобилем; водитель автомобиля погиб (1)

Важно 17:58

Важно 1 комментариев

Согласно публикации в соцсети "Инстаграм" на странице Sadursme.lv, в субботу, 31 мая, на шоссе Даугавгривас в Риге произошла тяжелая авария.

Согласно публикации в соцсети "Инстаграм" на странице Sadursme.lv, в субботу, 31 мая, на шоссе Даугавгривас в Риге произошла тяжелая авария.

Читать

«Зачем нам танки, если Латвию защищать будет некому?» Винькеле огорчает недофинансирование медицины (1)

Важно 17:15

Важно 1 комментариев

"Десятки лет я кудахтала о том, что финансирование здоровья - исключительно политическое решение. Конечно, всегда говорится - сначала реформы, потом деньги! Надо сказать, что речь уже не о реформах, а о нормальных улучшениях рутинного процесса, где ясно, что ты можешь сразу получить 10-процентную эффективность и экономию денег, но, увы, это противопоставление нужно - давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной", - заявила в программе телеканала TV24 Preses klubs экс-глава Минздрава Илзе Винькеле.

"Десятки лет я кудахтала о том, что финансирование здоровья - исключительно политическое решение. Конечно, всегда говорится - сначала реформы, потом деньги! Надо сказать, что речь уже не о реформах, а о нормальных улучшениях рутинного процесса, где ясно, что ты можешь сразу получить 10-процентную эффективность и экономию денег, но, увы, это противопоставление нужно - давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной", - заявила в программе телеканала TV24 Preses klubs экс-глава Минздрава Илзе Винькеле.

Читать

Правящим все равно? Экс-премьер Индулис Эмсис переживает за экологическую обстановку в Латвии (1)

Мнения 16:30

Мнения 1 комментариев

"Зеленый курс", который ранее заслуживал поддержки и был нацелен на спасение планеты, теперь превратился в сектантство. Об этом порталу nra.lv заявил бывший премьер и председатель Сейма эколог Индулис Эмсис.

"Зеленый курс", который ранее заслуживал поддержки и был нацелен на спасение планеты, теперь превратился в сектантство. Об этом порталу nra.lv заявил бывший премьер и председатель Сейма эколог Индулис Эмсис.

Читать

«Не можем принять — нет квот!» В Тукумсе папа с сыном, повредившим руку, не смогли попасть к врачу (1)

Важно 16:25

Важно 1 комментариев

Снова в соцсетях народ возмущается труднодоступностью/недоступностью медицинской помощи в регионах. На этот раз о своих мытарствах рассказал житель Тукумса.

Снова в соцсетях народ возмущается труднодоступностью/недоступностью медицинской помощи в регионах. На этот раз о своих мытарствах рассказал житель Тукумса.

Читать

Рижская дума: в 29% случаев умение общаться на латышском у столичных школьников хуже ожидаемого (1)

Важно 15:43

Важно 1 комментариев

Как сообщает агентство LETA, на второй год перехода к обучению на латышском языке в 29% случаев навыки общения рижских школьников на этом языке были хуже, чем ожидалось. Так показали результаты проверок, проведенных в школах.

Как сообщает агентство LETA, на второй год перехода к обучению на латышском языке в 29% случаев навыки общения рижских школьников на этом языке были хуже, чем ожидалось. Так показали результаты проверок, проведенных в школах.

Читать

Комиссия Сейма оценит запрос оппозиции по поводу изменений в санкционных списках ЕС; о чем речь? (1)

Новости Латвии 15:04

Новости Латвии 1 комментариев

Комиссия Сейма по запросам в среду, 4 июня, рассмотрит запрос Объединенного списка, адресованный премьеру Эвике Силине и главе МИД Байбе Браже, в котором фракция требует пояснить позицию Латвии по решению Совета ЕС, исключившему из санкционного списка сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, российского миллиардера Вячеслава Кантора и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Комиссия Сейма по запросам в среду, 4 июня, рассмотрит запрос Объединенного списка, адресованный премьеру Эвике Силине и главе МИД Байбе Браже, в котором фракция требует пояснить позицию Латвии по решению Совета ЕС, исключившему из санкционного списка сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, российского миллиардера Вячеслава Кантора и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Читать