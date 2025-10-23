Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

«Мы жжём национальную безопасность, логику и деньги во имя бога «зелёного курса»: Кулбергс

Редакция PRESS 23 октября, 2025 13:39

Латышские СМИ 0 комментариев

«Вы думали, что уже слышали все о глупостях «Rīgas Siltums»? Вы ошибаетесь, вот вам очередная, уже 12-я. Я много рассказывал вам о том, что происходит на рынке теплоснабжения правого берега Риги. Сегодня поговорим о левом берегу — там, где рынка вообще нет! Там находится собственное хозяйство «Rīgas Siltums», - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

И здесь самое интересное. В этом здании в Иманте находится 50-мегаваттная теплоэлектростанция — вторая по величине в Латвии. Она была построена с целью сжигать газ, получать дорогую электроэнергию и отдавать рижанам дешевое тепло — побочный продукт.

За создание такой станции мы все заплатили. Жители Латвии — через КОЗ около 60 миллионов евро, еще 25 миллионов евро от самого «Rīgas Siltums».

Помните КОЗ? Он был введен для поддержки энергобезопасности, а также в качестве «экологического решения» — использование газа для получения двух продуктов: электроэнергии и тепла.

Что произошло дальше? Давайте посмотрим на данные по производству электроэнергии: отопительный сезон 2020/21 г. – 85 000 МВтч, 2021/22 г. – 37 000 МВтч, 2022/23 г. – уже только 26 000 МВтч. Турбина Rolls-Royce компании «Rīgas Siltums» зарабатывала за год около 13 миллионов евро от производства электроэнергии.

Что произошло? В 2022 году эта станция прекратила работу. Просто остановилась, потому что «Rīgas Siltums» не провела необходимый ремонт. И – внимание – больше никогда не запускалась!

Как мне объяснили люди, которые там работают, причина – глупость и непрофессионализм. Руководство компании не способно ни накопить средства, ни спланировать ремонт, и станция осталась без какого-либо решения о том, что с ней будет.

Рядом стоит собственная котельная «Rīgas Siltums», работающая на древесных опилках. Можно подумать – все в порядке, экологично, дешево, тепло.

Теперь слушайте внимательно: в зимнюю стужу теплоотдачи опилок недостаточно. Их хватает только осенью и весной. Что делать всю холодную зиму? Топить дорогой газ. Не для того, чтобы производить электроэнергию и использовать тепло в качестве побочного продукта, а просто сжигать в советском котле 1976 года —в обычном большом бойлере.

Результат – дороже, менее эффективно и совершенно бессмысленно.

Может быть, ремонт станции очень дорогой? Стоимость ремонта – от 3,2 до 10 миллионов евро. При сегодняшних ценах на электроэнергию эта инвестиция окупится за одну зиму. И станция сможет работать еще много лет!

Все мы видим, что зимой цены на Nord Pool держатся на уровне 200–400 евро/МВтч, в то время как с газом получается 30–50 евро/МВтч. Не нужно быть гением в области энергетики, чтобы понять, что такая станция приносит прибыль.

Так что же - мы все платили КОЗ, чтобы иметь базовую мощность, но с началом войны вся эта мощность была выброшена на свалку. Мы продолжаем сжигать газ в котле! Разве это не угроза национальной безопасности?

Интересно, почему в Вильнюсе и Таллине такие средние по размеру газовые теплоэлектростанции работают непрерывно? Там другой климат? Или другое отношение к своей стране и энергетической безопасности?

Мой вывод: мы жжём не только газ — мы жжём национальную безопасность, логику и деньги. И во имя «зеленой энергии» мы называем это прогрессом.

Как долго еще Рижская дума, Виестур Клейнбергс, Министерство экономики и Виктор Валайнис будут позволять такому руководству и совету компании продолжать свою работу?»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 8 минут назад
Пива в Латвии стало меньше на 10%
Bitnews.lv 29 минут назад
Крупнейшие больницы Латвии рискуют остаться без средств к концу года
Bitnews.lv 54 минуты назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Погода: будет шторм
Sfera.lv 3 часа назад
Бельгия: можно и без правительства
Sfera.lv 3 часа назад
Франция: армия должна быть готова
Sfera.lv 8 часов назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать