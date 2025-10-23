«Мы жжём национальную безопасность, логику и деньги во имя бога «зелёного курса»: Кулбергс

И здесь самое интересное. В этом здании в Иманте находится 50-мегаваттная теплоэлектростанция — вторая по величине в Латвии. Она была построена с целью сжигать газ, получать дорогую электроэнергию и отдавать рижанам дешевое тепло — побочный продукт.

За создание такой станции мы все заплатили. Жители Латвии — через КОЗ около 60 миллионов евро, еще 25 миллионов евро от самого «Rīgas Siltums».

Помните КОЗ? Он был введен для поддержки энергобезопасности, а также в качестве «экологического решения» — использование газа для получения двух продуктов: электроэнергии и тепла.

Что произошло дальше? Давайте посмотрим на данные по производству электроэнергии: отопительный сезон 2020/21 г. – 85 000 МВтч, 2021/22 г. – 37 000 МВтч, 2022/23 г. – уже только 26 000 МВтч. Турбина Rolls-Royce компании «Rīgas Siltums» зарабатывала за год около 13 миллионов евро от производства электроэнергии.

Что произошло? В 2022 году эта станция прекратила работу. Просто остановилась, потому что «Rīgas Siltums» не провела необходимый ремонт. И – внимание – больше никогда не запускалась!

Как мне объяснили люди, которые там работают, причина – глупость и непрофессионализм. Руководство компании не способно ни накопить средства, ни спланировать ремонт, и станция осталась без какого-либо решения о том, что с ней будет.

Рядом стоит собственная котельная «Rīgas Siltums», работающая на древесных опилках. Можно подумать – все в порядке, экологично, дешево, тепло.

Теперь слушайте внимательно: в зимнюю стужу теплоотдачи опилок недостаточно. Их хватает только осенью и весной. Что делать всю холодную зиму? Топить дорогой газ. Не для того, чтобы производить электроэнергию и использовать тепло в качестве побочного продукта, а просто сжигать в советском котле 1976 года —в обычном большом бойлере.

Результат – дороже, менее эффективно и совершенно бессмысленно.

Может быть, ремонт станции очень дорогой? Стоимость ремонта – от 3,2 до 10 миллионов евро. При сегодняшних ценах на электроэнергию эта инвестиция окупится за одну зиму. И станция сможет работать еще много лет!

Все мы видим, что зимой цены на Nord Pool держатся на уровне 200–400 евро/МВтч, в то время как с газом получается 30–50 евро/МВтч. Не нужно быть гением в области энергетики, чтобы понять, что такая станция приносит прибыль.

Так что же - мы все платили КОЗ, чтобы иметь базовую мощность, но с началом войны вся эта мощность была выброшена на свалку. Мы продолжаем сжигать газ в котле! Разве это не угроза национальной безопасности?

Интересно, почему в Вильнюсе и Таллине такие средние по размеру газовые теплоэлектростанции работают непрерывно? Там другой климат? Или другое отношение к своей стране и энергетической безопасности?

Мой вывод: мы жжём не только газ — мы жжём национальную безопасность, логику и деньги. И во имя «зеленой энергии» мы называем это прогрессом.

Как долго еще Рижская дума, Виестур Клейнбергс, Министерство экономики и Виктор Валайнис будут позволять такому руководству и совету компании продолжать свою работу?»