Мы выходим из стагнации, по прогнозам экономистов

Экономист Банка Латвии Агнесе Пуке отмечает, что во втором квартале зафиксирован скромный прирост, но на фоне предыдущих показателей это уже выглядит как шаг вперёд. «Разные данные, в том числе налоговые поступления, позволяют предположить, что рост был недооценён и статистика может быть пересмотрена», — сказала она.

По её словам, частное потребление остаётся вялым: несмотря на рост доходов, люди больше копят. В то же время данные по картам и торговле показывают, что траты выше, чем фиксируется в ВВП. Экспорт сдерживает слабый внешний спрос, но ситуация начинает улучшаться, в том числе благодаря большей определённости в мировой торговле.

Сильным драйвером остаются инвестиции, в частности проекты с участием фондов ЕС и строительство Rail Baltica. В строительстве во втором квартале достигнут один из наибольших объёмов с 2008 года.

Главный экономист SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает, что экономика оживает, хотя медленнее, чем хотелось бы: «Частное потребление во втором квартале снизилось на 0,3%, несмотря на рост зарплат. Однако улучшение в рознице и на рынке недвижимости сигнализирует о возможном подъёме».

Экономист Luminor Петерис Страутиньш подчёркивает, что «главный двигатель — инвестиции». Их общий объём вырос на 22,3% за год, особенно заметен прирост в промышленности и инфраструктуре. Это уже отражается на экспорте (+2,3%) — лучший результат с конца 2022 года.

Импорт вырос ещё быстрее (+7,1%), что закономерно при бурном росте инвестиций. Вклад в развитие дают и кредиты, и оживление рынка жилья.

По мнению Страутиньша, при сохранении тенденций во второй половине года падения в ключевых отраслях, кроме сельского хозяйства, не ожидается. «Рост ВВП в годовом выражении, вероятно, ускорится и превысит 2%», — прогнозирует он.

Согласно последним данным ЦСУ, в первом полугодии ВВП Латвии вырос на 0,7% к прошлому году, во втором квартале — на 1,7% год к году и на 0,4% к первому кварталу.