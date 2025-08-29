Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Мы выходим из стагнации, по прогнозам экономистов

© LETA 29 августа, 2025 17:50

Мир 0 комментариев

Scanpix/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Латвийская экономика медленно выходит из стагнации, и во второй половине года рост ВВП, по оценкам экспертов, может ускориться.

Экономист Банка Латвии Агнесе Пуке отмечает, что во втором квартале зафиксирован скромный прирост, но на фоне предыдущих показателей это уже выглядит как шаг вперёд. «Разные данные, в том числе налоговые поступления, позволяют предположить, что рост был недооценён и статистика может быть пересмотрена», — сказала она.

По её словам, частное потребление остаётся вялым: несмотря на рост доходов, люди больше копят. В то же время данные по картам и торговле показывают, что траты выше, чем фиксируется в ВВП. Экспорт сдерживает слабый внешний спрос, но ситуация начинает улучшаться, в том числе благодаря большей определённости в мировой торговле.

Сильным драйвером остаются инвестиции, в частности проекты с участием фондов ЕС и строительство Rail Baltica. В строительстве во втором квартале достигнут один из наибольших объёмов с 2008 года.

Главный экономист SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает, что экономика оживает, хотя медленнее, чем хотелось бы: «Частное потребление во втором квартале снизилось на 0,3%, несмотря на рост зарплат. Однако улучшение в рознице и на рынке недвижимости сигнализирует о возможном подъёме».

Экономист Luminor Петерис Страутиньш подчёркивает, что «главный двигатель — инвестиции». Их общий объём вырос на 22,3% за год, особенно заметен прирост в промышленности и инфраструктуре. Это уже отражается на экспорте (+2,3%) — лучший результат с конца 2022 года.

Импорт вырос ещё быстрее (+7,1%), что закономерно при бурном росте инвестиций. Вклад в развитие дают и кредиты, и оживление рынка жилья.

По мнению Страутиньша, при сохранении тенденций во второй половине года падения в ключевых отраслях, кроме сельского хозяйства, не ожидается. «Рост ВВП в годовом выражении, вероятно, ускорится и превысит 2%», — прогнозирует он.

Согласно последним данным ЦСУ, в первом полугодии ВВП Латвии вырос на 0,7% к прошлому году, во втором квартале — на 1,7% год к году и на 0,4% к первому кварталу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
В России останутся только Max и Telegram
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: рынок колеблется — раз
Sfera.lv 4 часа назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия усиливается отток иностранных супер-специалистов
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: флаг и гимн — поменять?
Sfera.lv 8 часов назад
Молдавия: выборы — это важно
Sfera.lv 8 часов назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать