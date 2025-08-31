Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы всегда лакали как скоты»: Эдийс Клайшис — об ограничениях на торговлю алкоголем

Редакция PRESS 31 августа, 2025 09:45

Важно 0 комментариев

Эдийс Клайшис, глава творческого центра OPEN, где помогают молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, подвёл своеобразный итог после того, как нововведения, ограничивающие время продажи алкоголя, вступили в действие. Он написал об этом в соцсети "Х". 

"Запреты и ограничения не уменьшают спрос. Если будет спрос, будет и предложение. Так было всегда и так будет всегда. Если ограничить торговлю мукой, люди не станут печь меньше блинов. Они найдут, где купить муку.

В данный момент работу возобновляют "точки". На этом основании через некоторое время сократятся данные по потреблению алкоголя и наши политики смогут хлопать себя по плечу и петь себе хвалебные песни: "Потребление падает! Вот какие мы молодцы!". В реальности никто меньше пить не станет. Купленное на "точке" не появляется в официальной статистике.

Обратная версия была, когда "точки" ликвидировались и люди начали покупать дешёвое бухло в магазине, за счёт чего росла статистика. Простите, но мы всегда лакали как скоты. Надо работать над причинами, почему люди пьют. Чем люди более довольны жизнью (чем счастливее), тем меньше желания залить шары до потери пульса.

Политикам, видимо, не особо удаётся улучшение уровня жизни общества, так что приходится имитировать решение проблемы с помощью громких лозунгов (запретов и ограничений).

Единственное ограничение, которое я бы поддержал, это убрать разноцветные заманчивые коктейли с передней стороны полок с алкоголем. Ни один молодой человек не начинал пить, увидев водку Trīs graudu, а вот яркий "кокчик" с фруктами на этикетке к себе так и манит.

Я говорил.

В дискуссии вступать не буду, потому что в соцсетях это бесполезно. Лучше пойду что-нибудь съем. Берегите нервишки.

P.S. Реальный мир сильно отличается от таблиц в "Экселе", и игнорирование реальности не означает, что её нет".

Комментарии к этому посту автор закрыл, но им поделились больше 100 человек.

 

