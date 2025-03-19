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А что ж тогда мы в Латвии хотим отключить каналы на русском? Розенвалдс о призывах спасти «Радио Свобода»

Редакция PRESS 19 марта, 2025 14:33

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LETA

Политолог Кристианс Розенвалдс на своей странице в Facebook выступил в поддержку «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL), но подчеркнул, что европейцы сами должны платить за подобные СМИ. И намекнул, что эти СМИ вещают на русском языке.

"Я считаю, что Radio Free Europe/Radio Liberty является очень важным ресурсом в продвижении демократических ценностей. Это также и мое средство информации — информативное, аналитическое, увлекательное. Надеюсь, финансирование будет найдено.

Но речь идет о свободной Европе, так почему же за это должны платить американские налогоплательщики? Какое им дело до нашей Европы и ее свободы? Если это важно для нас, то, пожалуйста, оплатите это сами! Если мы не хотим платить, то, возможно, мы не так уж и заинтересованы...

Трудно себе представить, что мы, в Латвии, могли бы софинансировать вестник о свободе на русском и других языках, если даже у себя дома хотим отключить Латвийское радио и латвийские телеканалы на русском языке, чтобы местным русским было труднее услышать наше послание", - размышляет Розенвалдс.

Президент США Дональд Трамп 14 марта 2025 года подписал указ о сокращении функций и сотрудников в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), в ведении которого находятся «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Бюджет "Радио Свобода" составлял 147 млн долларов. Одна из редакций вещает на русском языке и их офис частично располагается в Риге.

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