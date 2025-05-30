Мы ничего не видим из-за этой бетонной плиты! Автоводители Зиепниеккалнса негодуют, а что дума?

Остальные водители вынуждены рисковать - ведь они просто не видят, куда едут! Городские власти собственными руками создали очередную "черную точку" - место для потенциальных аварийных ситуаций. Хотелось бы знать, это временное решение или так будет всегда?" - возмущаются жители столичного микрорайона Зиепниеккалнс.

Press.lv обратился за комментарием в Рижскую думу. Кому и зачем понадобилось устанавливать на перекрестке Грауду и Залениеку такую массивную конструкцию, загораживающую обзор?

Координатор проектов Отдела внешних коммуникаций Рижской думы Лелде Рудзика так комментирует возникновение на перекрестке улиц Грауду и Залениеку массивной бетонной конструкции, мешающей обзору:

- На этом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была повреждена основная опора контактной сети. Как поясняют представители предприятия столичного самоуправления Rīgas satiksme, для обеспечения дальнейшего движения общественного транспорта было установлено временное решение, которое видно на изображении. Вскоре его заменят на другую опору, не мешающую обзору.

При этом конкретные сроки, когда именно уберут бетонную конструкцию, не уточняются.

Фото: ФБ.