Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

Мы ничего не видим из-за этой бетонной плиты! Автоводители Зиепниеккалнса негодуют, а что дума?

Редакция PRESS 30 мая, 2025 10:52

Важно 0 комментариев

В тематической районной группе Зиепниеккалнс социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал фотографию, на которой изображена массивная бетонная плита, которая установлена аккурат на выезде с улицы Залениеку на Грауду. Пользователь сети недоумевает: кому пришло в голову установить эту конструкцию на перекрестке? Она же заслоняет обзор при выезде на перекресток всем водителям автотранспорта, за исключением разве что только троллейбусов и джипов.

Остальные водители вынуждены рисковать - ведь они просто не видят, куда едут! Городские власти собственными руками создали очередную "черную точку" - место для потенциальных аварийных ситуаций. Хотелось бы знать, это временное решение или так будет всегда?" - возмущаются жители столичного микрорайона Зиепниеккалнс.

Press.lv обратился за комментарием в Рижскую думу. Кому и зачем понадобилось устанавливать на перекрестке Грауду и Залениеку такую массивную конструкцию, загораживающую обзор?

Координатор проектов Отдела внешних коммуникаций Рижской думы Лелде Рудзика так комментирует возникновение на перекрестке улиц Грауду и Залениеку массивной бетонной конструкции, мешающей обзору:

- На этом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была повреждена основная опора контактной сети. Как поясняют представители предприятия столичного самоуправления Rīgas satiksme, для обеспечения дальнейшего движения общественного транспорта было установлено временное решение, которое видно на изображении. Вскоре его заменят на другую опору, не мешающую обзору.

При этом конкретные сроки, когда именно уберут бетонную конструкцию, не уточняются.

Фото: ФБ.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 30.05.2025
У рижской думы новый предвыборный проект на 5,5 миллионов евро в кредит
Bitnews.lv 10 минут назад
Литовская клубника до Латвии не дойдет?
Bitnews.lv 21 минуту назад
Спецпосланник США Келлог: «Украина не должна отказываться от диалога»
Sfera.lv 48 минут назад
Актеру Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
Sfera.lv 1 час назад
Последний рабочий день недели будет теплым
Bitnews.lv 2 часа назад
Железнодорожники завершают модернизацию на линиях в направлении Елгавы, Скулте и Тукумса
Bitnews.lv 2 часа назад
На закупку питания для рижских школ подано несколько жалоб
Sfera.lv 2 часа назад
Урсуле фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого и 1 миллион евро
Sfera.lv 16 часов назад

Кровь не водица: почему Кирсис перестал упоминать о своей жене?

Важно 11:32

Важно 0 комментариев

"Депутаты всегда помогали «своим». Это было, есть и, без сомнений, будет продолжаться. И нынешний мэр Риги — Вилнис Кирсис — здесь не исключение. Всем известно, что в политику он попал не с улицы: родители приложили руку. Кирсис, похоже, решил не нарушать традиции, следуя старой английской пословице: blood is thicker than water", - размышляет читатель pietiek.com.

"Депутаты всегда помогали «своим». Это было, есть и, без сомнений, будет продолжаться. И нынешний мэр Риги — Вилнис Кирсис — здесь не исключение. Всем известно, что в политику он попал не с улицы: родители приложили руку. Кирсис, похоже, решил не нарушать традиции, следуя старой английской пословице: blood is thicker than water", - размышляет читатель pietiek.com.

Читать
Загрузка

Дожди уходят на восток: пятница будет солнечной и тёплой

Новости Латвии 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии будет светить солнце, однако в первой половине дня на востоке страны по-прежнему пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии будет светить солнце, однако в первой половине дня на востоке страны по-прежнему пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Интерес к солнечным панелям в фазе заката?

Новости Латвии 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

Высокая активность последних лет в установке домохозяйствами солнечных панелей после перехода на систему нетто-расчетов заметно пошла на спад. Сейчас основной фокус - на аккумуляции электроэнергии.

Высокая активность последних лет в установке домохозяйствами солнечных панелей после перехода на систему нетто-расчетов заметно пошла на спад. Сейчас основной фокус - на аккумуляции электроэнергии.

Читать

Как так вышло? Под Добеле произошло ДТП с участием военной техники

ЧП и криминал 11:21

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг, 29 мая, трасса Добеле-Иле-Ауце (V1128, 3,9 км) была перекрыта из-за попавшей в ДТП военной техники. Судя по кадрам с места аварии, БТР столкнулся с фурой.

В четверг, 29 мая, трасса Добеле-Иле-Ауце (V1128, 3,9 км) была перекрыта из-за попавшей в ДТП военной техники. Судя по кадрам с места аварии, БТР столкнулся с фурой.

Читать

В субботу Юрмала ярко и весело открывает летний сезон : программа

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

В субботу, 31 мая, в солнечной Юрмале стартует долгожданный Курортный фестиваль — грандиозное открытие летнего сезона, которое нельзя пропустить! Город превращается в одну большую праздничную площадку: с 12:00 до полуночи вас ждёт фейерверк впечатлений, музыка, танцы, шоу и незабываемые эмоции.

В субботу, 31 мая, в солнечной Юрмале стартует долгожданный Курортный фестиваль — грандиозное открытие летнего сезона, которое нельзя пропустить! Город превращается в одну большую праздничную площадку: с 12:00 до полуночи вас ждёт фейерверк впечатлений, музыка, танцы, шоу и незабываемые эмоции.

Читать

Рынок жилья в Латвии начинает нагреваться. Что и по каким ценам можно купить?

Важно 11:16

Важно 0 комментариев

Можно сказать, что в прошлом остались времена, когда квартиру в "новом проекте" можно было приобрести по цене 1500-1800 евро за квадратный метр. Есть все основания полагать, что в Латвии хронически не хватает относительно недорогих квартир в новом жилье, если говорить о реальной покупательной способности широких масс населения.

Можно сказать, что в прошлом остались времена, когда квартиру в "новом проекте" можно было приобрести по цене 1500-1800 евро за квадратный метр. Есть все основания полагать, что в Латвии хронически не хватает относительно недорогих квартир в новом жилье, если говорить о реальной покупательной способности широких масс населения.

Читать

В аду у латышей есть особый котёл: Валдис Затлерс поразмышлял о менталитете

Важно 11:11

Важно 0 комментариев

Население Латвии около двух миллионов — и это преимущество, которое позволяет быстрее договариваться и внедрять изменения, заявил экс-президент Валдис Затлерс вв программе TV24 «Неделя. Post Scriptum». Однако он видит проблему в мышлении общества: «Основная проблема в том, что мы все-таки не доверяем инициативе другого человека, его добрым намерениям, поступкам, мы все подвергаем сомнению».

Население Латвии около двух миллионов — и это преимущество, которое позволяет быстрее договариваться и внедрять изменения, заявил экс-президент Валдис Затлерс вв программе TV24 «Неделя. Post Scriptum». Однако он видит проблему в мышлении общества: «Основная проблема в том, что мы все-таки не доверяем инициативе другого человека, его добрым намерениям, поступкам, мы все подвергаем сомнению».

Читать