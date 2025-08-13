Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы не уйдём с Донбасса»: Зеленский отверг идею обмена территориями

Euronews 13 августа, 2025 14:03

Мир 0 комментариев

Президент РФ хочет, чтобы Киев вывел войска с оставшихся 30% территории Донецкой области, которую он контролирует в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом заявил во вторник президент Украины на встрече с журналистами. Сам Зеленский не считает уход украинских войск предпосылкой.

Сам Владимир Зеленский не считает уход украинских войск из неоккупированной части Донецкой области предпосылкой для полного прекращения огня.

"Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян - это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет, и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области, и это плацдарм для новой агрессии"
Владимир Зеленский
президент Украины

Президент Украины подтвердил, что ссылался на Конституцию во время разговора с Дональдом Трампом.

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство - это что, частная собственность? 30% Донецкой области - это что, моя частная собственность? Обмен территориями - очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины".
Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, затем – ведение переговоров по остальным вопросам. В то же время территориальные вопросы не могут обсуждаться без участия Украины. "Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы", - напомнил он, приведя пример того, что случилось в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров.

Во вторник Зеленский заявил, что дипломатические дискуссии под руководством США, сосредоточенные на прекращении войны, не затрагивают гарантий безопасности для Украины, а обсуждаемые в настоящее время форматы встреч не включают участие Европы. В этом заключаются два ключевых требования Киева.

Зеленский заявил, что необходимость территориальных уступок была доведена до его сведения официальными лицами США в преддверии пятничного саммита на Аляске и в ходе дальнейших встреч на уровне чиновников по национальной безопасности.

По его словам, более подробно об этом рассказал разговор с Трампом и спецпредставителем Стива Уиткоффа после двусторонней встречи последнего с Путиным.

Европа не скрывает опасений

Европа не скрывает опасений в преддверие пятничной встречи, поскольку - вместе с Киевом - опасается, что ведущий крупнейшую сухопутную войну на европейском континенте с 1945 года и использующий энергетическую мощь России для запугивания ЕС, Путин может добиться выгодных уступок и наметить контуры мирного соглашения без них.

Ожидается, что в среду лидеры ЕС предпримут новую попытку привлечь Трампа на сторону Украины на видеоконференции, созванной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трамп не подтвердил, примет ли он в них участие, но в понедельник уточнил, что "собирается узнать идеи каждого" перед встречей с Путиным.

Президент США заявил, что хочет убедиться: Путин серьезно настроен на прекращение войны, которая длится уже четвертый год.

Соединенные Штаты предложили провести двустороннюю встречу с Россией, а затем трехстороннюю встречу с Украиной, сказал Зеленский во вторник, имея в виду порядок проведения нынешних переговоров о прекращении огня.

Европа - единственный партнер, который может обеспечить безопасность, тем более что именно они финансировали украинскую армию, сказал Зеленский, объясняя важность их присутствия на переговорах.

Обновлено: 14:40 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

