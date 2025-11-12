«Мы не декорация»: в Бразилии коренные народы сорвали климатическую конференцию ООН

Protesta en plena COP30 en Brasil: decenas de manifestantes irrumpieron en la sede de la cumbre climática en Belém para exigir medidas reales contra la deforestación y la explotación del Amazonas. pic.twitter.com/V4VgJgA3Lf — okdiario.com (@okdiario) November 12, 2025

Что произошло

Протестующие — в том числе члены племён кайапо, тупи и шаванте — ворвались в одно из зданий конференции, выкрикивая лозунги «Амазония — не товар!» и «Мы не статистика, мы живые люди!».

В ходе столкновения с охраной была выбита дверь, а один из сотрудников безопасности получил рану головы — его ударили деревянным шестом с традиционным флагом.

Участников форума временно заблокировали в павильонах, и лишь после вмешательства полиции протестующих удалось вытеснить.

Почему это важно

Именно Бразилия, принимающая сторона COP30, остаётся страной, где темпы уничтожения тропических лесов одни из самых высоких в мире.

По данным Института космических исследований Бразилии (INPE), за последние 50 лет вырублено около 20% Амазонии, а за 2024 год — более 13 тысяч квадратных километров леса.

Лидер кайапо Раони Метуксире, один из старейших и самых известных защитников Амазонии, заявил:

«Мы хотим быть не декорацией на конференции, а настоящими участниками решений».

Контекст

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, открывший конференцию, назвал коренные народы «ключевыми защитниками леса» и пообещал «нулевую вырубку» к 2030 году.

Однако активисты указывают, что обещания пока не подкреплены мерами:

— крупные агропредприятия продолжают расширять пастбища;

— нелегальные золотодобытчики проникают в охраняемые территории;

— а государственные программы защиты леса недофинансированы.

Международная ирония

Конференция, где мировые лидеры обсуждают климатические цели, проходит в стране, где тропический лес — главный «поглотитель углерода планеты» — буквально исчезает.

И, как говорят сами жители Амазонии, «пока дипломаты спорят о процентах выбросов, мы теряем по гектару каждую минуту».