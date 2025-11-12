Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы не декорация»: в Бразилии коренные народы сорвали климатическую конференцию ООН

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 16:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Климатическая конференция ООН COP30 в бразильском городе Белен началась с инцидента, который вряд ли войдёт в пресс-релизы организаторов.
Как сообщает Reuters, несколько десятков представителей коренных народов Амазонии прорвались через охрану, требуя настоящего, а не символического участия в переговорах.

 

Что произошло
Протестующие — в том числе члены племён кайапо, тупи и шаванте — ворвались в одно из зданий конференции, выкрикивая лозунги «Амазония — не товар!» и «Мы не статистика, мы живые люди!».
В ходе столкновения с охраной была выбита дверь, а один из сотрудников безопасности получил рану головы — его ударили деревянным шестом с традиционным флагом.
Участников форума временно заблокировали в павильонах, и лишь после вмешательства полиции протестующих удалось вытеснить.

Почему это важно
Именно Бразилия, принимающая сторона COP30, остаётся страной, где темпы уничтожения тропических лесов одни из самых высоких в мире.
По данным Института космических исследований Бразилии (INPE), за последние 50 лет вырублено около 20% Амазонии, а за 2024 год — более 13 тысяч квадратных километров леса.

Лидер кайапо Раони Метуксире, один из старейших и самых известных защитников Амазонии, заявил:

«Мы хотим быть не декорацией на конференции, а настоящими участниками решений».

Контекст
Президент Луис Инасиу Лула да Силва, открывший конференцию, назвал коренные народы «ключевыми защитниками леса» и пообещал «нулевую вырубку» к 2030 году.
Однако активисты указывают, что обещания пока не подкреплены мерами:
— крупные агропредприятия продолжают расширять пастбища;
— нелегальные золотодобытчики проникают в охраняемые территории;
— а государственные программы защиты леса недофинансированы.

Международная ирония
Конференция, где мировые лидеры обсуждают климатические цели, проходит в стране, где тропический лес — главный «поглотитель углерода планеты» — буквально исчезает.
И, как говорят сами жители Амазонии, «пока дипломаты спорят о процентах выбросов, мы теряем по гектару каждую минуту».

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

