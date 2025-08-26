«Мы это давление пока сдерживаем» — Артис Вэлшс о нелегальных мигрантах

«У нас в день 70 иммигрантов, а в Европе — 700. Раньше сама Европа требовала, чтобы Латвия направляла пограничников на помощь, потому что они не справлялись. Сегодня Балтия в целом держит ситуацию под контролем», — сказал он, подчеркнув роль латвийской погранохраны, Спецбатальона полиции и поддержку эстонских коллег.

По словам Вэлша, Латвия и другие страны региона рассчитывают на дополнительное финансирование от ЕС для охраны внешних границ, однако это будет непросто.

Комментируя вопрос зрителя о возможности установки электрического тока на заграждениях, эксперт отметил, что речь может идти только о законных мерах принуждения. «В арсенале пограничников есть всё необходимое — от стрелкового оружия до средств разгона, как в своё время использовались в Польше: водомёты, газовые распылители. И если понадобится, они будут применены», — сказал он.