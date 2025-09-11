Мы должны быть готовы к угрозам со стороны России: командующий НВС Пуданс

Однако он подчеркнул, что на востоке Латвии идет активная операция по противовоздушной обороне и вооруженные силы готовы контролировать воздушное пространство.

Комментируя решение закрыть воздушное пространство Латвии в районе восточной границы до вечера 18 сентября, Пуданс сказал, что такой шаг был необходим, чтобы улучшить способность сил противовоздушной обороны действовать в случае необходимости. Через неделю будет принято решение о том, чтобы открыть воздушное пространство или оставить его закрытым.