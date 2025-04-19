Сейчас, когда безопасность становится приоритетом, подвалы тоже приобретают новое значение: они могут стать убежищами третьей категории, помогающими защитить от ударной волны при взрыве, осколков и других угроз.

Глава МВД Рихард Козловскис неоднократно заявлял, что создание убежищ и приспособление помещений для этих нужд является одной из важнейших задач года в области гражданской обороны.

Министерство призывает освободить подвальные помещения от лишних вещей и ознакомиться с упрощенными методическими указаниями Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), чтобы знать, что дополнительно необходимо для минимальной функциональности убежища.

Ни организаторы Большой Толоки, ни МВД, ни ГПСС не обеспечивают вывоз отходов, собранных в подвалах. Министерство просит жителей страны самих заранее позаботиться об этом, связавшись с самоуправлением или предприятием по утилизации отходов.

Со стороны МВД уже предприняты значительные шаги в развитии системы убежищ: закреплено соответствующее регулирование в нормативных актах, обследовано более 3200 подвальных этажей государственных и муниципальных зданий, часть которых признана пригодными для укрытия, привлечено финансирование из Европейского фонда регионального развития на сумму свыше 22 млн евро, которое позволит приспособить и оборудовать как минимум 570 зданий согласно требованиям к убежищам третьей категории.