Мужчина провалился под лёд на Лиелупе в Елгаве: подробности

Как сообщили представители ГПСС, человек, провалившийся под лёд, смог самостоятельно выбраться из воды и вернуться на лед, но спасатели доставили его на берег.

Латвийцев призывают не проходить мимо детей и подростков, катающихся на коньках по опасному льду, не обращая внимания на происходящее. Их следует предупредить об опасности и попросить покинуть лед.

Если выяснится, что люди слишком далеко отошли от берега и могут испытывать проблемы с возвращением, или если человек провалился под лед, следует немедленно позвонить по номеру 112.