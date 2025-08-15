Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Муж-пенсионер умер полтора месяца назад. Выдадут ли мне пособие?

«Семь секретов» 15 августа, 2025 13:18

Юридическая консультация 0 комментариев

"Полтора месяца назад умер мой муж. Он был гражданином Латвии и пенсионером по старости (71 год). Похоронами занимался наш сын, поэтому пособие на похороны получил он. Скажите, я, как вдова, в связи со смертью мужа (гражданка Латвии и тоже пенсионерка по старости, мне 68 лет) могу еще успеть получить пособие, которое выплачивают пенсионерам после смерти супруга? Мы оба - обычные пенсионеры".

Закон «О государственных пенсиях» устанавливает, что в случае смерти получателя пенсии пережившему супругу, который является получателем пенсии, в том числе по старости, на основании его личного заявления назначается пособие.

Размер пособия составляет 50 процентов от суммы пенсии, которая была назначена умершему супругу в соответствии с законом «О государственных пенсиях», включая доплату к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Право на получение пособия сохраняется в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии, если заявление было подано в течение шести месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Если заявление подано позже, то право на получение пособия возникает не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления и действует не дольше, чем до дня, когда истекают 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Следовательно, поскольку ваш супруг был получателем пенсии по старости и вы сами являетесь получателем пенсии по старости, а также учитывая, что с момента смерти вашего мужа прошло только полтора месяца, вы имеете право на получение указанного выше пособия.

Как подать заявление

Заявление можно подать:

- через портал Latvija.gov.lv;

- лично в любом центре обслуживания клиентов Агентства государственного социального страхования (далее – агентство) или в любом отделении единого государственного и муниципального центра обслуживания клиентов (при подаче заявления необходимо предъявить паспорт или ID-карту);

- на электронную почту агентства: pasts@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью);

- по почте в бумажном виде.

В заявлении необходимо указать предпочтительный способ получения пособия: банковский счет, счет в почтовой расчетной системе (PNS) или доставка на дом (за дополнительную плату — 2,39 евро).

Пособие будет выплачиваться в течение 12 месяцев.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать