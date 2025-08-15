Муж-пенсионер умер полтора месяца назад. Выдадут ли мне пособие?

Закон «О государственных пенсиях» устанавливает, что в случае смерти получателя пенсии пережившему супругу, который является получателем пенсии, в том числе по старости, на основании его личного заявления назначается пособие.

Размер пособия составляет 50 процентов от суммы пенсии, которая была назначена умершему супругу в соответствии с законом «О государственных пенсиях», включая доплату к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Право на получение пособия сохраняется в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии, если заявление было подано в течение шести месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Если заявление подано позже, то право на получение пособия возникает не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления и действует не дольше, чем до дня, когда истекают 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

Следовательно, поскольку ваш супруг был получателем пенсии по старости и вы сами являетесь получателем пенсии по старости, а также учитывая, что с момента смерти вашего мужа прошло только полтора месяца, вы имеете право на получение указанного выше пособия.

Как подать заявление

Заявление можно подать:

- через портал Latvija.gov.lv;

- лично в любом центре обслуживания клиентов Агентства государственного социального страхования (далее – агентство) или в любом отделении единого государственного и муниципального центра обслуживания клиентов (при подаче заявления необходимо предъявить паспорт или ID-карту);

- на электронную почту агентства: pasts@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью);

- по почте в бумажном виде.

В заявлении необходимо указать предпочтительный способ получения пособия: банковский счет, счет в почтовой расчетной системе (PNS) или доставка на дом (за дополнительную плату — 2,39 евро).

Пособие будет выплачиваться в течение 12 месяцев.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.