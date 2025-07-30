Мусорный коллапс в Саласпилсе: «Денежные потоки пошли не туда»

Председатель Ассоциации управляющих и обслуживающих организаций Латвии Ģиртс Бейкманис заявил в эфире LTV, что денежные потоки в этом случае «явно пошли не туда». Он отметил, что управляющая компания избегает контакта и не даёт объяснений. Ранее у неё уже возникали похожие проблемы.

«Удивительно, что наибольший долг именно за мусор, а не за отопление, которое в разы дороже. Это вызывает подозрения: деньги, похоже, не доходили до адресата», — отметил Бейкманис.

По закону управляющая компания лишь посредник: она должен передавать поставщику ровно ту сумму, которую собрал с жильцов. Но "Namu pārvaldīšana" накопила просроченный долг в 116 000 евро, а общая сумма задолженности перед "Eco Baltia vide" достигла 141 719 евро.

Компания по вывозу мусора утверждает, что неоднократно пыталась договориться. После заявления о прекращении вывоза от "Namu pārvaldīšana" наконец поступил запрос на встречу, но "Eco Baltia vide" настаивает: без срочной хотя бы частичной оплаты — услуга возобновлена не будет.

"Безответственные действия «Namu pārvaldīšana» не позволяют обеспечить услугу для тех, кто не является виновником сложившейся ситуации," — заявила Вика Маркава, представитель компании.

Финансовое состояние "Namu pārvaldīšana" оставляет вопросы: при обороте 745 тыс. евро в прошлом году её прибыль составила… 723 евро. Кроме того, у компании — действующие коммерческие залоги и 69 тыс. евро налоговой задолженности.