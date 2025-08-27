Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Муниципальная полиция должна будет оправдать свое участие в рейдах против нелегалов перед мэром города

Редакция PRESS 27 августа, 2025 12:06

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский мэр Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) заявил, что намерен строго следить за тем, насколько оправданным будет участие муниципальной полиции в рейдах против нелегальной иммиграции в столице. Об этом он сказал в интервью TV3 передачи «900 sekundes».

По словам Клейнбергса, главная задача самоуправления — поддерживать порядок и безопасность на улицах, особенно с началом учебного года. Однако полиция может участвовать и в совместных операциях с другими службами, в том числе против нелегальной иммиграции, «но это точно не должно происходить за счёт прав человека», подчеркнул мэр.

Он также прокомментировал недавние заявления своего заместителя Эдварда Ратниекса (Национальное объединение), который призвал нелегальных мигрантов покинуть Ригу и Латвию в течение месяца. Клейнбергс назвал это частью политической линии Ратниекса, добавив, что ситуация с нелегальной миграцией в столице «не в порядке», но и не настолько критична, чтобы делать такие громкие заявления.

На прошлой неделе Ратниекс сообщил, что с конца сентября муниципальная полиция начнёт широкие рейды по выявлению нелегалов. Он ссылался на опыт Франции и Швеции, где, по его словам, миграция привела к ухудшению криминогенной ситуации.

Клейнбергс пообещал лично оценить, насколько целесообразна и пропорциональна такая практика для Риги.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

