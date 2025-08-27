Муниципальная полиция должна будет оправдать свое участие в рейдах против нелегалов перед мэром города

По словам Клейнбергса, главная задача самоуправления — поддерживать порядок и безопасность на улицах, особенно с началом учебного года. Однако полиция может участвовать и в совместных операциях с другими службами, в том числе против нелегальной иммиграции, «но это точно не должно происходить за счёт прав человека», подчеркнул мэр.

Он также прокомментировал недавние заявления своего заместителя Эдварда Ратниекса (Национальное объединение), который призвал нелегальных мигрантов покинуть Ригу и Латвию в течение месяца. Клейнбергс назвал это частью политической линии Ратниекса, добавив, что ситуация с нелегальной миграцией в столице «не в порядке», но и не настолько критична, чтобы делать такие громкие заявления.

На прошлой неделе Ратниекс сообщил, что с конца сентября муниципальная полиция начнёт широкие рейды по выявлению нелегалов. Он ссылался на опыт Франции и Швеции, где, по его словам, миграция привела к ухудшению криминогенной ситуации.

Клейнбергс пообещал лично оценить, насколько целесообразна и пропорциональна такая практика для Риги.