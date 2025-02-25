Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Можно взять хоть на Южный полюс: в Латвии созданы продукты питания для экстремальных условий

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 20:16

Для настроения 0 комментариев

Латвийские исследователи разработали продукты питания для использования в экстремальных условиях, которые на практике испытал латвийский предприниматель и альпинист Юрис Улманис во время экспедиции на Южный полюс, сообщили в Рижском техническом университете (RTU).

В разработке продуктов участвовали исследователи из RTU, бизнес-школы "Turība" и Центра науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе. Идея создания питания, пригодного для экстремальных условий, была предложена Земессардзе. По словам директора бакалаврской программы "Питание" в "Turība", сертифицированного специалиста по питанию Гуны Биланде, в таких условиях еда должна быть максимально легкой, долго храниться, быть безопасной и, в идеале, еще и вкусной.

Биланде разработала рецепты, по которым латвийские производители продуктов питания подготовили готовые блюда. Затем ученые RTU в сотрудничестве с Центром науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе подвергли их лиофилизации и создали компактные батончики.

В процессе лиофилизации продукты высушиваются в вакууме при низких температурах, сохраняя внешний вид, питательные вещества, вкус и аромат, но при этом становясь очень легкими, что делает их удобными и дешевыми для транспортировки. Кроме того, вакуумная или защитная упаковка позволяет хранить их долгое время даже при комнатной температуре.

Такие продукты подходят как для туристов и военных, так и для людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, обеспечивая полноценное питание. Перед экспедицией с Улманисом обсуждалось, как организовать его рацион, чтобы в условиях длительного пребывания на морозе и интенсивных физических нагрузок он получал достаточное количество жидкости, витаминов и минералов.

Юрис Улманис, который поднялся на высочайшие вершины всех континентов, в январе, во время 16-дневной экспедиции в поддержку Украины, достиг Южного полюса, где развернул флаги Латвии и Украины, а также вымпел Земессардзе. Его экспедиция стала частью новой международной инициативы "Sunflowers for Freedom", направленной на привлечение внимания общественности к борьбе украинцев за свободу.

Центр науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе организует тестирование и демонстрацию разработанного питания также для других участников системы государственной обороны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Все для хорошего сна и комфорта в магазинах OSSOV

Красота и здоровье 20:53

Красота и здоровье 0 комментариев

Роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни и работоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является чрезвычайно важным фактором бодрости и здоровья. Сон – это интимный процесс, в котором мы на 1/3 суток остаемся полностью беззащитны и отключены от активного самосознания и контроля. Единственное, что мы можем сделать, это организовать безопасное спальное место, в котором во время сна обеспечиваются все необходимые для полноценного отдыха организма факторы - циркуляция воздуха, тепло, поддержка тела в анатомически правильном положении, беспрепятственная циркуляция крови и лимфы, расслабление мышц. Вложение в покупку подходящего матраса – важное условие качественного отдыха!

Роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни и работоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является чрезвычайно важным фактором бодрости и здоровья. Сон – это интимный процесс, в котором мы на 1/3 суток остаемся полностью беззащитны и отключены от активного самосознания и контроля. Единственное, что мы можем сделать, это организовать безопасное спальное место, в котором во время сна обеспечиваются все необходимые для полноценного отдыха организма факторы - циркуляция воздуха, тепло, поддержка тела в анатомически правильном положении, беспрепятственная циркуляция крови и лимфы, расслабление мышц. Вложение в покупку подходящего матраса – важное условие качественного отдыха!

Читать
Загрузка

Заплатите 500 евро за медицинские услуги, оплаченные государством: в системе e-veselība сбой

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Некоторые жители Латвии получили ошибочные уведомления в системе e-veselība о необходимости уплаты определенной суммы денег для получения государственно оплачиваемых медицинских услуг, сообщает LETA. Национальная служба здравоохранения (NVD) подтвердила наличие ошибки и работает над ее устранением.

Некоторые жители Латвии получили ошибочные уведомления в системе e-veselība о необходимости уплаты определенной суммы денег для получения государственно оплачиваемых медицинских услуг, сообщает LETA. Национальная служба здравоохранения (NVD) подтвердила наличие ошибки и работает над ее устранением.

Читать

Вашингтон: соглашения с ЕС не должны мешать Украине выполнять обязательства по сделке с США

Мир 20:49

Мир 0 комментариев

Соединенные Штаты хотят, чтобы выполнению Украиной обязательств, предусмотренных любой сделкой, не мешали соглашения Киева с ЕС и другими союзниками. Вашингтон хочет, чтобы любая двусторонняя сделка с США, гарантирующая безопасность Украины в обмен на долю в ее ресурсах, имела приоритет над обязательствами, которые могут быть у Киева перед другими союзниками, включая ЕС (в случае вступления Украины в сообщество). Об этом говорится в проекте соглашения, попавшем в распоряжение Euronews.

Соединенные Штаты хотят, чтобы выполнению Украиной обязательств, предусмотренных любой сделкой, не мешали соглашения Киева с ЕС и другими союзниками. Вашингтон хочет, чтобы любая двусторонняя сделка с США, гарантирующая безопасность Украины в обмен на долю в ее ресурсах, имела приоритет над обязательствами, которые могут быть у Киева перед другими союзниками, включая ЕС (в случае вступления Украины в сообщество). Об этом говорится в проекте соглашения, попавшем в распоряжение Euronews.

Читать

Бесплатная медицина не для всех: будет обеспечена только тем, кто живет и работает в Латвии

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Для получения оплаченных государством услуг здравоохранения со следующего года будет необходимо иметь задекларированное в Латвии место жительства или работы, предусматривает поддержанный правительством законопроект о финансировании и администрировании здравоохранения, по которому еще предстоит принять решение парламенту.

Для получения оплаченных государством услуг здравоохранения со следующего года будет необходимо иметь задекларированное в Латвии место жительства или работы, предусматривает поддержанный правительством законопроект о финансировании и администрировании здравоохранения, по которому еще предстоит принять решение парламенту.

Читать

Кому достанутся проблемы RailBaltica? Прозвучали имена кандидатов на пост министра сообщения

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Партия "Прогрессивные" все же согласится продолжать контролировать сферу сообщения, но кандидата на пост министра сообщения официально еще не выбрала, в то время как в неофициальных разговорах прозвучало несколько имен политиков партии, которые могут быть выдвинуты на этот пост.

Партия "Прогрессивные" все же согласится продолжать контролировать сферу сообщения, но кандидата на пост министра сообщения официально еще не выбрала, в то время как в неофициальных разговорах прозвучало несколько имен политиков партии, которые могут быть выдвинуты на этот пост.

Читать

Сюрпризы 2025 года: пересчет пенсий, индексация по-новому, доплаты за страховой стаж — что нужно знать пенсионерам

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

Вышедшие на пенсию жители Латвии не всегда рады той сумме, которую им насчитали. Поэтому сениоры с тревогой следят за каждым изменением в пенсионной сфере, многие ищут варианты, как увеличить пенсии. «Суббота» рассказывает о перспективах увеличения пенсий в этом году.

Вышедшие на пенсию жители Латвии не всегда рады той сумме, которую им насчитали. Поэтому сениоры с тревогой следят за каждым изменением в пенсионной сфере, многие ищут варианты, как увеличить пенсии. «Суббота» рассказывает о перспективах увеличения пенсий в этом году.

Читать

Голосование США в ООН вызвало волну возмущения в Западном мире

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Голосования США на Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности вызвали волну возмущения, непонимания и критики. Дважды Вашингтон выступил против своих исторических союзников в Европе, встав на одну сторону с Россией и ее союзниками – Белоруссией и Северной Кореей. Этот шаг еще больше углубил разрыв между западными союзниками, сообщает LSM+.

Голосования США на Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности вызвали волну возмущения, непонимания и критики. Дважды Вашингтон выступил против своих исторических союзников в Европе, встав на одну сторону с Россией и ее союзниками – Белоруссией и Северной Кореей. Этот шаг еще больше углубил разрыв между западными союзниками, сообщает LSM+.

Читать