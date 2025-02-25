Можно взять хоть на Южный полюс: в Латвии созданы продукты питания для экстремальных условий

В разработке продуктов участвовали исследователи из RTU, бизнес-школы "Turība" и Центра науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе. Идея создания питания, пригодного для экстремальных условий, была предложена Земессардзе. По словам директора бакалаврской программы "Питание" в "Turība", сертифицированного специалиста по питанию Гуны Биланде, в таких условиях еда должна быть максимально легкой, долго храниться, быть безопасной и, в идеале, еще и вкусной.

Биланде разработала рецепты, по которым латвийские производители продуктов питания подготовили готовые блюда. Затем ученые RTU в сотрудничестве с Центром науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе подвергли их лиофилизации и создали компактные батончики.

В процессе лиофилизации продукты высушиваются в вакууме при низких температурах, сохраняя внешний вид, питательные вещества, вкус и аромат, но при этом становясь очень легкими, что делает их удобными и дешевыми для транспортировки. Кроме того, вакуумная или защитная упаковка позволяет хранить их долгое время даже при комнатной температуре.

Такие продукты подходят как для туристов и военных, так и для людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, обеспечивая полноценное питание. Перед экспедицией с Улманисом обсуждалось, как организовать его рацион, чтобы в условиях длительного пребывания на морозе и интенсивных физических нагрузок он получал достаточное количество жидкости, витаминов и минералов.

Юрис Улманис, который поднялся на высочайшие вершины всех континентов, в январе, во время 16-дневной экспедиции в поддержку Украины, достиг Южного полюса, где развернул флаги Латвии и Украины, а также вымпел Земессардзе. Его экспедиция стала частью новой международной инициативы "Sunflowers for Freedom", направленной на привлечение внимания общественности к борьбе украинцев за свободу.

Центр науки, исследований и внедрения инноваций Земессардзе организует тестирование и демонстрацию разработанного питания также для других участников системы государственной обороны.