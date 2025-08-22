Вы еще не собрали ребенка в школу? Есть вариант экономии! Новости партнеров Редакция PRESS 22 августа, 2025 12:12 Новости партнеров

LETA

Ничего лишнего: покупаем всё необходимое для начала учебного года – с умом, по доступным ценам и хорошего качества.

Во второй половине августа родители школьников буквально хватаются за голову от стоимости канцелярских принадлежностей и всего того, что требуется купить своим чадам к началу сентября.

Чтобы справиться с этой энергозатратной и нервной задачей, высасывающей часть бюджета мощным пылесосом, мы буквально перетряхнули своими руками ассортимент предсентябрьского базара Maxima Latvija: «В школу с удовольствием!».

В магазинах крупнейшей торговой сети страны многое в этом плане можно приобрести по выгодным ценам – как мы обнаружили, со скидками до 50%. А также найти что-то нестандартное и радостное для детей – милые мелочи вроде блокнотов с яркими обложками, брелоков-игрушек (например, это могут быть популярные «человечки» Minecraft - 0.99 евро) или необычные пеналы-игрушки.

Опираясь на опыт опытных экономных мамочек и учителей, мы собрали, скажем так: три оптимальные капсулы минимального стартового набора канцтоваров и сумок: для самых младших, для учащихся средней школы и для старшеклассников.

1. Комплект для первоклассников и младших школьников — 45.72 евро

Перечень канцелярских принадлежностей может несколько отличаться в зависимости от требований конкретной школы и даже учителя. Точный список всего нужного вы, скорее всего, узнаете на родительском собрании. А поэтому мы в наш рюкзак положили только то, что точно будет нужно и без чего ребенку не обойтись. А зачем сейчас покупать больше?

Можно приобрести «тонкие» тетради для начальной школы – буквально пару штук, простые карандаши, несколько шариковых ручек синего цвета, набор (можно обойтись 6-ю базовыми цветами) фломастеров, линейку, ластик, закрытую точилку и пенал. Ребенку также понадобится альбом для рисования, цветная бумага, пластилин, краски, клей, детские ножницы, кисти, палитра. Дополнительно можно приобрести папку, но это на самом деле не обязательно.

Психологи рекомендуют позволить ребенку, если он хочет, участвовать в процессе выбора канцтоваров. Но вы должны объяснить, что есть бюджет, который следует соблюсти: так ваши дети начнут осваивать науку рациональных покупок, что тоже важно для их будущей жизни.

(!) Для первоклассников и учеников младших классов для их здоровья необходим не какой-то рюкзак, а именно легкий удобный ранец — сумка с ортопедической спинкой (более жесткой) и широкими ремнями. Идеально, если ширина такой сумки не будет превышать ширину плеч ребенка, что же касается длины – сумка не должна свисать сильно ниже поясницы.

Такие правильные ранцы – яркие и буквально невесомые, мы нашли. Для девочек – розовые, для мальчиков -- голубые с синим. Цена — 49.99 (минус 40% скидка, то есть, по факту около 25 евро). Или, пожалуйста, тоже эргономически подходящие для семи-девятилеток темно-синие, с шикарным рисунком: что-то из космической тематики – всего за 19.99 евро.

В ранец мы положили указанный выше стартовый набор. Например, ножницы за 0.99 евро, линейку за 0.29 евро или с держателем для руки за 0.39 евро, обычные графитовые карандаши -- за 0.69 евро и 0.79 евро с резинкой на другом конце. Удобные для ребенка ручки, синие – 0.39 евро. Пенал – 2.99 евро.

Что еще? Акварельные краски (12 цветов) – 1.29 евро. Цветные карандаши (12 цветов) — 0.99 евро. Пластилин (12 цветов) — 2.49 евро. А еще -- палетку для рисования, цветную бумагу —1.29 евро, кисти (набор) — 0.99 евро и альбом для рисования — 2.69 евро. Ластик – 0.29 евро. И буквально пару тетрадок (12 листов — 0.39 евро штука) в косую линейку и с большими клетками -- для первоклашек с совершенно замечательными обложками, по которым «бегают» веселые жирафы, слоны и другие обитатели джунглей, пустынь и льдов. И не забудьте такую важную вещь, как клей – 0.79 евро (мы выбрали жидкий – в баночке, нам кажется, что первоклашкам им пользоваться удобнее).

Мы уложились в общую сумму 45.72 евро, но это с учетом особого предложения (до 40% скидки на большую часть канцелярии) и наличия карты лояльности Paldies.

(!) Вне этой цены мы оставили коробку, которую советуем приобрести: в этот емкий яркий ящик с крышкой и закругленными углами можно сложить все необходимые школьные принадлежности: цена особого предложения 5.99 евро.

2 Комплект для учеников средней школы — 35.21 евро

С детьми постарше в плане сборов в школу – немного легче. Во-первых, дома наверняка найдутся неиспользованные тетради с прошлого учебного года, карандаши, ручки, пара пеналов. Во-вторых, школьники уже больше заняты у компьютеров...

Рюкзак для пятиклассника, шестиклассника, семиклассника нужен легкий, вместительный, но при этом не слишком громоздкий. И лучше – не маркий, сами знаете «сумке» достанется за год интенсивной эксплуатации. Наше предложение: обратите внимание на этот вполне стильный рюкзак от Grafia Plus – 19.93 евро.

Трех ручек (в комплекте) за 0.69 евро хватит на какое-то время, а если ваш школьник аккуратно относится к вещам, то и до декабря. Нужны также тетради – тонкие по 0.07 евро (!!!) и потолще – на 80 листов формата A4 – 2.99 евро.

Готовальня нужна обязательно (если еще вы не приобретали) – набор стоит 2.99 евро. Обложки могут понадобиться – мы нашли набор из 10 штук за 1.49 евро.

Набор из 30 фломастеров за 6.99 евро может прослужить ученику школы целый год, вложения того стоят. И мы решили не отказывать нашему ученику в такой радости и положили в сумку.

(!) В этот комплект мы добавили органайзер для карандашей-ручек и канцелярских мелочей – сейчас его цена 3.99 евро, а пользы и удобства для рабочего стола школьника много.

3 Комплект для старшеклассника – 32. 88 евро

Рюкзак от Puma – 14.99 евро ( с картой Paldies) — идеальный вариант сумки: берем!

Ученикам старших классов нужна белая бумага формата A4 – пачка 500 листов стоит сейчас 3.79 евро, мы взяли одну пачку, но потом пожалели, что не две-три.

Хорошая папка для документов – тоже вещь совершенно необходимая – 2.19 евро. Нужны тетради (48 листов) – 0.99 евро. Плюс комплект из 8 разных канцелярских и тоже совершенно необходимых мелочей (там даже степлер есть) – 3.99 евро. Ручка —1.15 евро (выбор большой -- есть дороже или дешевле).

Полезный предмет для учеников старших классов папка на 60 прозрачных листов – 1.49 евро. Оригинальная линейка – 4.29 евро (может чуть дороговато, но супер-удобно в пользовании) и набор цветных листочков-липучек для заметок разных форматов (стрелки, квадраты) – 1.49 евро.

Совершенно замечательные тетради (32 страницы) с изображением котика из оскароносного латвийского мультфильма Straume – 0.39 евро Это, конечно, бестселлер и то, чему молодые люди будут искренне рады.

Будем рады, если помогли вам со сборами детей в школу!

Людмила ВЕВЕРЕ

Пока мы готовили этот материал ( в магазине мы были 15 августа этого года), скидок на школьном базаре стало больше – подробный ассортимент предложения Maxima Latvija есть на сайте предприятия www.maxima.lv. Там есть одежда, обувь, зонтики, детские игры, ланч-боксы – выбор большой, пользуйтесь.

maxima.lv