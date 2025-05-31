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«Можно по голове получить, тут своя мафия»: бомж рассказал, как зарабатывает, сдавая тару

TV24 31 мая, 2025 11:34

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"За два часа чирик можно заработать! Люди выбрасывают... Видимо, не контролируют, я не знаю", - откровенно рассказал в интервью программе Eko-loģika. Par un pret? телеканала TV24 бомж, встреченный около депозитного пункта.

"Кажется, что одна бутылка дома, что это есть - фигня, я в мусорник брошу! Но это вроде как 10 центов... Да, я зарабатываю на этом. И эксклюзивные сумочки - да чего только ни случается найти. Я курю нормальные сигареты, а не контрабандные. Могу позволить", - заявил он ведущему программы на TV24 Сандийсу Семенову.

Однако, по словам бездомного, в сборе тары на улицах столицы имеет место "сильная конкуренция": "Можно по голове получить... Тут, в "Соснах", опасно, Агенскалнс - мой район, тогда я с той стороны прихожу. А здесь другая мафия!"

После этой житейской истории об использовании депозитной системы для тары эксперты, гости программы Eko-loģika. Par un pret, подробнее проанализировали, как они оценивают эффективность депозитной системы и достигает ли она поставленных целей.

"Депозитная система на то и депозитная - это финансовая мотивация. Если есть люди, для которых эти 10 центов ничего не значает и не могут компенсировать их лень, тогда это сделает кто-то другой", - прокомментировал рассказ бомжа председатель правления SIA Depozīta iepakojuma operators Мик Стуритис.

"Мы иногда сердимся на то, что роются в баках для отходов и так далее, но решение очень простое: не бросайте депозитную тару в баки для отходов, и никто ничего ворошить не будет. Тогда эти люди скоро поймут, что там ничего не найти",  - призывает он. К тому же, по словам Стуритиса, в других странах тоже "парки разделены на территории", где ищут тару.

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