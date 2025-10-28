Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Может ли Трамп пойти на третий срок?

Редакция PRESS 28 октября, 2025 12:09

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп в понедельник не стал отрицать предположения о том, что вновь будет баллотироваться на пост президента США, и сказал, что пока не рассматривал возможность оспорить в суде ограничение конституции США на пребывание в должности президента более двух сроков, пишет The Moscow Times. 

Перечень юридических барьеров, стоящих на пути к гипотетическому третьему сроку Дональда Трампа, приводит Reuters.

ЧТО ГОВОРИТ КОНСТИТУЦИЯ США?

«Никто не может быть избран на должность Президента более чем два раза», — гласит 22-я поправка к Конституции США.

Поправка была ратифицирована в 1951 году после того, как президент Франклин Делано Рузвельт нарушил неофициальное правило о двух сроках, которому следовали президенты со времен первого президента США Джорджа Вашингтона.

Рузвельт, занимавший пост президента во время Великой депрессии и Второй мировой войны, пробыл на посту три полных срока и умер через несколько месяцев после начала четвертого в 1945 году.

Уэйн Ангер, профессор права в Квиннипэнском Университете, сказал, что Конституция четко ограничивает президентские полномочия двумя сроками по четыре года каждый. По его словам, хотя таких прецедентов еще никогда не было, любая попытка Трампа оспорить это положение в суде, скорее всего, окажется безуспешной.

«Я предполагаю, что Верховный суд скажет — нет, все очевидно, два срока по четыре года, Дональд Трамп, вы не можете баллотироваться на третий срок», — сказал Ангер.

МОГУТ ЛИ СОЮЗНИКИ ТРАМПА ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ?

Да, но это крайне маловероятно в эпоху сильной политической поляризации между демократами и Республиканской партией Трампа.

Любая поправка к конституции требует поддержки в две трети голосов в Палате представителей и Сенате или же созыва Национального Конвента по требованию законодательных собраний не менее, чем двух третей штатов, а затем ратификации законодательными органами 38 из 50 штатов.

Республиканцы имеют минимальный перевес в Палате представителей — 218 мест против 213, а в Сенате они имеют 53 голоса против 47 мест. Они также контролируют законодательные собрания 28 штатов.

Республиканец Энди Оглс, член Палаты представителей от штата Теннесси и убежденный сторонник Трампа, в январе предложил изменить 22-ю поправку, чтобы разрешить занимать пост президента в течение трех сроков, не следующих друг за другом.

Поскольку президентские сроки Трампа, начавшиеся в 2017 и 2025 годах, не шли один за другим, поправка, в случае ее принятия, дала бы ему возможность занимать пост президента третий срок, начиная с 2029 года.

МОЖЕТ ЛИ ТРАМП БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ?

Трамп сказал в интервью телеканалу NBC, что одним из возможных вариантов было бы выдвижение его кандидатом в вице-президенты при кандидатуре в президенты Джей Ди Вэнса.

В случае победы Вэнс ушел бы с поста президента, давая Трампу возможность вернуться в Белый дом.

Однако Трамп не может баллотироваться в вице-президенты, поскольку он не имеет права в очередной раз стать президентом. 12-я поправка к Конституции США гласит: «Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность вице-президента Соединённых Штатов».

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Читать
Загрузка

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Читать

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Читать

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Читать

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Читать

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Читать