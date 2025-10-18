Может ли Путин, находящийся под санкциями и ордером на арест, въехать в ЕС?

После продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом в четверг лидеры США и России предварительно договорились встретиться в столице страны ЕС и НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить возможное прекращение полномасштабного вторжения в Украину.

Состоится ли этот тет-а-тет , пока неясно, но сама новость вызвала потрясение в столицах, поскольку эта поездка может ознаменовать первое появление Путина на территории Европейского союза с начала 2020 года и еще больше подорвать усилия Запада по его изоляции.

Но помимо геополитики, обуславливающей эту инициативу, и сложной логистики, связанной с организацией саммита такого масштаба и значения, возникает один основной вопрос: может ли Путин на самом деле появиться в ЕС?

Здесь необходимо учитывать как минимум два аспекта.

Санкции ЕС

Сразу же после того, как российские войска прорвали границы Украины и двинулись на Киев, ЕС поспешил применить целый ряд санкций, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Среди множества решений страны-члены ЕС ввели санкции против сотен высокопоставленных российских чиновников, ответственных за планирование и надзор за вторжением. Черный список подразумевает запрет на поездки в страны блока и замораживание личных активов.

Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров также оказались под прицелом, но с оговоркой: были заморожены только их активы, что является символической мерой, учитывая неизвестность богатства Путина. Запрет на поездки не был введен, чтобы сохранить минимум дипломатических контактов.

По словам тогдашнего верховного представителя Жозепа Борреля, Путин стал третьим мировым лидером, в отношении которого блок ввел персональные санкции, после белорусского президента Александра Лукашенко и тогдашнего президента Сирии Башара Асада.

Это означает, что с этой точки зрения Путину будет разрешено приземлиться в Венгрии.

Однако существует дополнительное препятствие: ЕС фактически закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в рамках режима масштабных санкций.

По данным Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), запрет на полеты распространяется на самолеты, эксплуатируемые российским авиаперевозчиком, зарегистрированные в России и принадлежащие или зафрахтованные любым российским физическим или юридическим лицом, а также на "внеплановые" рейсы, которые могут перевозить российских граждан на деловые встречи или в места отдыха в ЕС.

Существует несколько исключений из правил, например, экстренные посадки или гуманитарные цели. Кроме того, страны-члены ЕС могут делать исключения в каждом конкретном случае.

В прошлом году Сергей Лавров отправился на Мальту для участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое оказалось весьма противоречивым. Министр был вынужден совершить семичасовой обход европейского воздушного пространства, пока не прибыл на остров, где ему разрешили посадку по дипломатическим соображениям.

В отличие от этого, его пресс-секретарю Марии Захаровой, на которую наложен запрет на поездки и заморозка активов, было отказанов исключении после того, как несколько столиц выступили с возражениями.

У Путина может быть два варианта: либо он отправится в долгий путь, чтобы попасть в Венгрию через страны-кандидаты в члены ЕС на Западных Балканах, либо он добьется отступлений от членов ЕС по более короткому маршруту: Польши, что может оказаться сложным, и Словакии, что, скорее всего, будет легко.

Другой вариант может предусматривать полет через Черное море и Румынию - верного союзника Киева, где размещен многонациональный контингент НАТО.

Европейская комиссия, которая следит за соблюдением санкций, приветствовала "любые шаги, которые приведут к справедливому и прочному миру в Украине", воздержавшись при этом от обязательств по содействию будущему саммиту.

Пока неясно, какие рычаги будет использовать Трамп, чтобы обеспечить проведение встречи, и был ли этот аспект уже решен во время обсуждения варианта Будапешта между американским и российским президентами.

То, что Путин снова ступит на европейскую землю, само по себе станет победой для российского лидера после многих лет изоляции и ознаменует пугающий момент для блока, лидеры которого будут наблюдать за встречей российского и американского президентов в стране-члене ЕС, которая последовательно пытается сорвать коллективную поддержку Украины.

Но отказ от поездки Путина в Будапешт может быть использован Кремлем для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, что именно ЕС стремится к конфронтации с Россией, а не к миру. Позиция Киева в отношении саммита может повлиять на разрешение этого противоречия.

Ордер на арест в МУС

Помимо санкций ЕС, которые имеют прямое действие, Путин находится под ордером на арест, выданным Международным уголовным судом (МУС), расположенным в Гааге.

Путин и Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка, обвиняются в ответственности за депортацию и передачу десятков тысяч украинских детей с оккупированных территорий в Россию, что является военным преступлением.

Ни Россия, ни США не являются участниками МУС и, следовательно, не признают его юрисдикцию. (Кремль выдал ордер на арест генерального прокурора суда).

Между тем все страны ЕС подписали Римский статут и, по умолчанию, должны содействовать его глобальной борьбе с безнаказанностью.

В начале этого года Венгрия стала первым членом блока, объявившимо своем намерении выйти из состава суда в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который Венгрия, как и США, оспаривала.

Решение было обнародовано вскоре после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял Нетаньяху в Будапеште и открыто пренебрег обязательством о его задержании.

Однако выход Венгрии вступит в силу только в июне 2026 года, через год после того, как она подала соответствующее уведомление. В промежуточный период страна остается связанной обязательствами перед трибуналом.

"Выход не влияет на текущие разбирательства или любые вопросы, которые уже находились на рассмотрении Суда до даты вступления выхода в силу", - заявил Euronews представитель МУС.

"Когда у государств возникают проблемы с сотрудничеством с Судом, они могут своевременно и эффективно консультироваться с Судом".

Что очень важно, МУС не располагает средствами для исполнения своих ордеров: он полагается исключительно на добрую волю правительств отдельных стран. В прошлом году Монголия, являющаяся участником МУС, подверглась упрекам со стороны Европы после того, как приняла Путина с государственным визитом без каких-либо последствий.

Аналогичный сценарий развивался, когда Орбан принималНетаньяху в апреле.

"Если Путин приземлится (в Будапеште), арест должен стать логическим следствием", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Никто не удивится, если венгры не арестуют Путина. Это не первый раз, когда Венгрия нарушает свои обязательства (по МУС). Так что да, это проблематично".

МУС часто наталкивается на препятствие в виде дипломатического иммунитета.

С одной стороны, статья 27 Римского статута гласит, что правила применяются ко всем лицам "без какого-либо различия на основании официального статуса", включая глав государств и правительств. С другой стороны, статья 98 гласит, что страны "не могут приступить" к исполнению ордера, если это нарушает их обязательство уважать иммунитет государства, не являющегося участником.

"Если внутренние законы страны гласят, что они не могут арестовать главу государства, что глава государства обладает иммунитетом, то, вероятно, это применимо", - заявил в апреле в интервью Euronews Махмуд Абувасель, вице-президент Гаагского института международного правосудия.

"Однако конкретное государство не может самостоятельно принимать такое решение. Оно должно проконсультироваться с МУС (и) МУС может решить, что иммунитет не применяется по какой-либо причине".

Франция, защищая трибунал, заявила, что не может арестовать Нетаньяху, поскольку Израиль никогда не подписывал Римский статут. Теперь Венгрия может сослаться на аналогичный аргумент. Фактически, страна уже пообещала безопасный проезд для Путина.