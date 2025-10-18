Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Может ли Путин, находящийся под санкциями и ордером на арест, въехать в ЕС?

Euronews 18 октября, 2025 15:06

Мир 0 комментариев

Венгрия пообещала безопасный проезд для президента РФ.
Владимир Путин приезжает в Будапешт. По крайней мере, так говорится в приглашении.

После продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом в четверг лидеры США и России предварительно договорились встретиться в столице страны ЕС и НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить возможное прекращение полномасштабного вторжения в Украину.

Состоится ли этот тет-а-тет , пока неясно, но сама новость вызвала потрясение в столицах, поскольку эта поездка может ознаменовать первое появление Путина на территории Европейского союза с начала 2020 года и еще больше подорвать усилия Запада по его изоляции.

Но помимо геополитики, обуславливающей эту инициативу, и сложной логистики, связанной с организацией саммита такого масштаба и значения, возникает один основной вопрос: может ли Путин на самом деле появиться в ЕС?

Здесь необходимо учитывать как минимум два аспекта.

Санкции ЕС

Сразу же после того, как российские войска прорвали границы Украины и двинулись на Киев, ЕС поспешил применить целый ряд санкций, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Среди множества решений страны-члены ЕС ввели санкции против сотен высокопоставленных российских чиновников, ответственных за планирование и надзор за вторжением. Черный список подразумевает запрет на поездки в страны блока и замораживание личных активов.

Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров также оказались под прицелом, но с оговоркой: были заморожены только их активы, что является символической мерой, учитывая неизвестность богатства Путина. Запрет на поездки не был введен, чтобы сохранить минимум дипломатических контактов.

По словам тогдашнего верховного представителя Жозепа Борреля, Путин стал третьим мировым лидером, в отношении которого блок ввел персональные санкции, после белорусского президента Александра Лукашенко и тогдашнего президента Сирии Башара Асада.

Это означает, что с этой точки зрения Путину будет разрешено приземлиться в Венгрии.

Однако существует дополнительное препятствие: ЕС фактически закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в рамках режима масштабных санкций.

По данным Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), запрет на полеты распространяется на самолеты, эксплуатируемые российским авиаперевозчиком, зарегистрированные в России и принадлежащие или зафрахтованные любым российским физическим или юридическим лицом, а также на "внеплановые" рейсы, которые могут перевозить российских граждан на деловые встречи или в места отдыха в ЕС.

Существует несколько исключений из правил, например, экстренные посадки или гуманитарные цели. Кроме того, страны-члены ЕС могут делать исключения в каждом конкретном случае.

В прошлом году Сергей Лавров отправился на Мальту для участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое оказалось весьма противоречивым. Министр был вынужден совершить семичасовой обход европейского воздушного пространства, пока не прибыл на остров, где ему разрешили посадку по дипломатическим соображениям.

В отличие от этого, его пресс-секретарю Марии Захаровой, на которую наложен запрет на поездки и заморозка активов, было отказанов исключении после того, как несколько столиц выступили с возражениями.

У Путина может быть два варианта: либо он отправится в долгий путь, чтобы попасть в Венгрию через страны-кандидаты в члены ЕС на Западных Балканах, либо он добьется отступлений от членов ЕС по более короткому маршруту: Польши, что может оказаться сложным, и Словакии, что, скорее всего, будет легко.

Другой вариант может предусматривать полет через Черное море и Румынию - верного союзника Киева, где размещен многонациональный контингент НАТО.

Европейская комиссия, которая следит за соблюдением санкций, приветствовала "любые шаги, которые приведут к справедливому и прочному миру в Украине", воздержавшись при этом от обязательств по содействию будущему саммиту.

Пока неясно, какие рычаги будет использовать Трамп, чтобы обеспечить проведение встречи, и был ли этот аспект уже решен во время обсуждения варианта Будапешта между американским и российским президентами.

То, что Путин снова ступит на европейскую землю, само по себе станет победой для российского лидера после многих лет изоляции и ознаменует пугающий момент для блока, лидеры которого будут наблюдать за встречей российского и американского президентов в стране-члене ЕС, которая последовательно пытается сорвать коллективную поддержку Украины.

Но отказ от поездки Путина в Будапешт может быть использован Кремлем для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, что именно ЕС стремится к конфронтации с Россией, а не к миру. Позиция Киева в отношении саммита может повлиять на разрешение этого противоречия.

Ордер на арест в МУС

Помимо санкций ЕС, которые имеют прямое действие, Путин находится под ордером на арест, выданным Международным уголовным судом (МУС), расположенным в Гааге.

Путин и Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка, обвиняются в ответственности за депортацию и передачу десятков тысяч украинских детей с оккупированных территорий в Россию, что является военным преступлением.

Ни Россия, ни США не являются участниками МУС и, следовательно, не признают его юрисдикцию. (Кремль выдал ордер на арест генерального прокурора суда).

Между тем все страны ЕС подписали Римский статут и, по умолчанию, должны содействовать его глобальной борьбе с безнаказанностью.

В начале этого года Венгрия стала первым членом блока, объявившимо своем намерении выйти из состава суда в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который Венгрия, как и США, оспаривала.

Решение было обнародовано вскоре после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял Нетаньяху в Будапеште и открыто пренебрег обязательством о его задержании.

Однако выход Венгрии вступит в силу только в июне 2026 года, через год после того, как она подала соответствующее уведомление. В промежуточный период страна остается связанной обязательствами перед трибуналом.

"Выход не влияет на текущие разбирательства или любые вопросы, которые уже находились на рассмотрении Суда до даты вступления выхода в силу", - заявил Euronews представитель МУС.

"Когда у государств возникают проблемы с сотрудничеством с Судом, они могут своевременно и эффективно консультироваться с Судом".

Что очень важно, МУС не располагает средствами для исполнения своих ордеров: он полагается исключительно на добрую волю правительств отдельных стран. В прошлом году Монголия, являющаяся участником МУС, подверглась упрекам со стороны Европы после того, как приняла Путина с государственным визитом без каких-либо последствий.

Аналогичный сценарий развивался, когда Орбан принималНетаньяху в апреле.

"Если Путин приземлится (в Будапеште), арест должен стать логическим следствием", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Никто не удивится, если венгры не арестуют Путина. Это не первый раз, когда Венгрия нарушает свои обязательства (по МУС). Так что да, это проблематично".

МУС часто наталкивается на препятствие в виде дипломатического иммунитета.

С одной стороны, статья 27 Римского статута гласит, что правила применяются ко всем лицам "без какого-либо различия на основании официального статуса", включая глав государств и правительств. С другой стороны, статья 98 гласит, что страны "не могут приступить" к исполнению ордера, если это нарушает их обязательство уважать иммунитет государства, не являющегося участником.

"Если внутренние законы страны гласят, что они не могут арестовать главу государства, что глава государства обладает иммунитетом, то, вероятно, это применимо", - заявил в апреле в интервью Euronews Махмуд Абувасель, вице-президент Гаагского института международного правосудия.

"Однако конкретное государство не может самостоятельно принимать такое решение. Оно должно проконсультироваться с МУС (и) МУС может решить, что иммунитет не применяется по какой-либо причине".

Франция, защищая трибунал, заявила, что не может арестовать Нетаньяху, поскольку Израиль никогда не подписывал Римский статут. Теперь Венгрия может сослаться на аналогичный аргумент. Фактически, страна уже пообещала безопасный проезд для Путина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать