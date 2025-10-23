Как это успеть, как этим разумно управлять и, в конце концов, как за всё это заплатить — вопросы, которые уже много лет не дают покоя масштабному, но драматически задержанному и подорожавшему проекту «Rail Baltica».

В Министерстве сообщения о так называемом проекте века забыть невозможно — из окон здания видно, как продолжается строительство центрального железнодорожного вокзала Rail Baltica в Риге. Вопросы финансирования этого проекта возникали и раньше, но, по-видимому, сейчас они хотя бы частично решены.

Первоначальный масштаб замысла пересмотрен, а часть средств из Брюсселя перераспределена с других проектов. То же касается и станции у аэропорта Рига: нынешний план предусматривает, что на первом этапе оба транспортных узла будут соединены не линией Rail Baltica, а путями нынешнего стандарта, по которым курсируют поезда компании «Vivi».

Однако проблем у проекта по-прежнему немало, и одну из них, похоже, создаёт само правительство. Речь идёт о включённых в пакет государственного бюджета на следующий год поправках к закону о налоге на природные ресурсы, предусматривающих повышение ставок для песка, гравия и торфа.

«Конечно, министерство сообщения выдвинуло возражения против повышения ставок налога на природные ресурсы, — сказала заместитель госсекретаря министерства Кристине Пудисте. — Они были отклонены. Точные расчёты не проводились. Есть приблизительные оценки, но я не хотела бы их озвучивать, чтобы не начались манипуляции с цифрами. [Журналист: Осознавая масштаб проекта, суммы наверняка немалые?] Конечно. Немалые».

По данным телеканала, министерство сообщения предлагало освободить Rail Baltica от этого налога, однако инициатива также не получила поддержки. В министерстве финансов и министерстве климата признали, что не оценивали, как повышение ставок скажется на проекте.

«Получается, одной рукой мы ищем, как оптимизировать расходы, а другой — добавляем миллионы за песок и гравий», — сказал бывший глава парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica Андрис Кулбергс («Объединённый список»).

По его словам, к росту стоимости приводит и хаотичное планирование:

«Требования могли выдвигать 63 самоуправления, через которые проходит 200 километров трассы. Каждое, кому не лень, добавляло свои идеи. Одно из них — кто-то решил, что в водохранилище нужно проводить регату, поэтому мост сделали 12 метров высотой. Это одна из глупостей, из-за которых выросли расходы».

Эти решения уже привели к тому, что стоимость двухуровневого моста на основной трассе Rail Baltica выросла почти в четыре раза. Проект оказался финансово неподъёмным, хотя из фонда военной мобильности ЕС на опоры моста было выделено около 50 миллионов евро. Теперь эти средства рискуют быть утрачены.

Бывший министр сообщения, а ныне глава Комиссии по народному хозяйству Сейма Каспар Бришкенс («Прогрессивные») пояснил:

«Это не сюрприз. Учитывая географию, пересечение Даугавы всегда будет одним из самых дорогих объектов. Если у кого-то есть идея, как “по дешёвке” перейти через Даугаву в широком месте — вперёд. Но очевидно, что этот мост будет дорогим».

По информации TV3, Министерство сообщения ведёт переговоры с Еврокомиссией — о продлении сроков освоения средств и изменении технических решений, чтобы не потерять финансирование. Официального ответа пока нет.