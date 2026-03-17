Москву продолжают массово атаковать беспилотники

© Deutsche Welle 17 марта, 2026 10:15

Мир 0 комментариев

Средства ПВО с 22:00 мск 16 марта по 6:20 мск 17 марта отразили атаки в общей сложности 39 БПЛА, летевших на Москву. Это следует из сообщений мэра российской столицы Сергея Собянина, обнародованных в Telegram в ночь на вторник, 17 марта.

Какие объекты могли стать целями дронов и над какими районами Московской области они были сбиты, в постах не указывается. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев к моменту публикации никак не комментировал атаки.

Утром 16 марта Сергей Собянин отчитался, что за предшествовавшие двое суток "силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА". Атака 14-16 марта на Москву стала самой массовой за год.

В ночь на 17 марта от дронов пострадал город Короча в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, объяснил он, не уточняя, о каком именно здании идет речь. По словам чиновника, все пятеро пострадавших отказались от госпитализации.

В Брянской области в результате ночного налета беспилотников ранены три человека, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждены три жилых дома и автомобиль.

Над юго-западом Ленинградской области ранним утром 17 марта сбито четыре беспилотника, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он ничего не сообщил о последствиях уничтожения дронов.

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

