Москву продолжают массово атаковать беспилотники

Какие объекты могли стать целями дронов и над какими районами Московской области они были сбиты, в постах не указывается. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев к моменту публикации никак не комментировал атаки.

Утром 16 марта Сергей Собянин отчитался, что за предшествовавшие двое суток "силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА". Атака 14-16 марта на Москву стала самой массовой за год.

В ночь на 17 марта от дронов пострадал город Короча в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, объяснил он, не уточняя, о каком именно здании идет речь. По словам чиновника, все пятеро пострадавших отказались от госпитализации.

В Брянской области в результате ночного налета беспилотников ранены три человека, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждены три жилых дома и автомобиль.

Над юго-западом Ленинградской области ранним утром 17 марта сбито четыре беспилотника, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он ничего не сообщил о последствиях уничтожения дронов.