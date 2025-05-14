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Мошенники продают поддельные лекарства на сомнительных сайтах и в соцсетях — Европол

Редакция PRESS 14 мая, 2025 11:30

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Европол опубликовал отчет, где говорится, что в Европе цифровые платформы стали основными местами продажи поддельных медикаментов.

Дефицит лекарств — фактор, который «шире открывает двери» мошенникам. Чтобы раздобыть необходимые лекарства или купить их подешевле, люди все чаще ищут их на сомнительных сайтах, в соцсетях, а то и покупают «с рук». Эту тенденцию используют преступники. О том, как это происходит, пишет Diena.

«Отдам за мороженое»

«Девочки, у меня остался детский сироп от кашля, отдам за мороженое», — говорится в посте в некоей группе в Facebook. Другой пользователь социальных сетей призывает людей купить якобы эффективную мазь для облегчения боли в шее. Люди продают различные средства для профилактики проблем с фертильностью, с потенцией, устранения симптомов менопаузы, снижения зависимости от кортизола, контроля тревожности и других недугов, которые часто поражают людей в сегодняшнее бурное время.

Подобные посты можно читать в виртуальной среде каждый день. Возможно, в первом случае лекарство, а именно сироп от кашля, действительно осталось и человек хочет его отдать без какого-либо нечестного умысла, но в других случаях покупка необходимых таблеток и микстур «с рук» может иметь плачевные последствия.

В лучшем случае в упаковке будет дешевое вещество, не дающее желаемого эффекта. В последние годы возрос спрос на различные рецептурные препараты, такие как «Ozempic» — препарат для лечения диабета 2-го типа, который, несмотря на возможные побочные эффекты, приобрел репутацию «чудодейственного» средства для похудения, сообщает Diena.

Не покупайте лекарства без рецептов

Дельцы используют бренд «Ozempic» как привлекательную приманку для людей, желающих быстро похудеть. Возможность получить желаемое лекарство без рецепта, по особенно низкой цене и с быстрой доставкой — такие предложения, распространяемые в социальных сетях, звучат заманчиво, но могут быть рискованными, предупреждает Латвийская организация верификации лекарств.

В прошлом году с апреля по ноябрь правоохранительные, медицинские, таможенные и антидопинговые органы из 30 стран объединили свои усилия в рамках операции SHIELD V. Европол координировал эту глобальную инициативу, направленную на борьбу с торговлей поддельными и неправильно используемыми лекарственными средствами, а также незаконными допинговыми веществами.В ходе операции было задержано, обвинено или привлечено к ответственности в общей сложности 418 человек из 52 организованных преступных группировок, а также ликвидированы четыре нелегальные лаборатории, пишет Diena.

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Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

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Мир 18:56

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