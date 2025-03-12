Мороз и солнце, дожди и метели: коктейль, а не прогноз погоды

В четверг и пятницу во многих регионах Латвии ожидаются сильные дожди и метели, а затем морозы и солнечная погода, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.

В четверг временами ожидается сильный дождь и мокрый снег. Ветер будет преимущественно слабый, в Латгале южный, поэтому на юго-востоке страны воздух прогреется до +10...+15 градусов, в то время как на остальной территории Латвии температура не превысит +2...+9 градусов.

В ночь на пятницу усилится северный ветер, во многих районах Латвии пройдут сильные дожди, переходящие в метель. Дороги станут скользкими. Днем осадки уменьшатся, и небо начнет проясняться. Температура воздуха ночью и днем составит -3...+3 градуса.

В субботу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода с легким ветерком, температура воздуха опустится до -10 градусов ночью и +2...+6 градусов днем. Воскресенье может быть более облачным.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вторая половина марта в Латвии ожидается в среднем на три градуса теплее нормы.