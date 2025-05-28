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Мониторинг за Резекне продолжится и после избрания новый думы

Редакция PRESS 28 мая, 2025 14:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Процесс мониторинга и стабилизации в самоуправлении Резекне продолжится и после избрания новой думы, заявила на пресс-конференции в Резекне директор департамента мониторинга финансовой деятельности и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Она отметила, что счета самоуправления находятся в Госказне, и мониторинг будет продолжаться до момента, когда Резекне будет в состоянии выйти из процесса стабилизации.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня на пресс-конференции положительно оценила результаты работы временной администрации по стабилизации бюджета, улучшению управления и развитию самоуправления, отметив, что Резекне важно привлекать инвестиции.

Руководитель временной администрации Гуна Пуце сообщила, что самоуправление выплатило все неустойки по просроченным платежам и полностью рассчиталось за строительство СПА-центра. Несмотря на то, что возможности развития ограничены, а долги велики, продолжено развитие индустриальной зоны и проведена оценка других проектов.

На пресс-конференции присутствовал бывший мэр города Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"), который поинтересовался, не станет ли основанием для отставки Берзини то, если на муниципальных выборах жители проголосуют за прежних депутатов.

Берзиня на это ответила, что Резекненское самоуправление - не государство в государстве, и самоуправление должно соблюдать законы. При Барташевиче законы не соблюдались, и это подтверждено постановлением Конституционного суда.

"Если вы как политик думаете иначе и высказываете мнение, которое по сути противоречит решению Конституционного суда, то у меня возникает вопрос - что вы здесь делаете? Если вы не верите в государство, не верите в судебную власть, не верите в демократию и верховенство закона в нашей стране?"- сказала министр.

Она подчеркнула, что временная администрация была назначена для защиты интересов жителей Резекне, так как самоуправление было доведено до банкротства.

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