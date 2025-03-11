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МОН предлагает запретить латвийским детям обучаться в российских и белорусских школах

Редакция PRESS 11 марта, 2025 17:46

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Такие поправки предложены в качестве альтернативы поправкам депутатов Национального объединения к закону об образовании, который предусматривает непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года. Депутаты отмечают, что это может снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях российского влияния и уменьшить риски для национальной безопасности, связанные с тем, что такие лица с документом об образовании, полученным в России, могут начать действовать в Латвии для распространения российского влияния.

Даугавиетис отметил, что предложенный депутатами законопроект несет в себе различные риски, в том числе конституционные, а также риски, связанные с различными международными соглашениями, поэтому МОН предлагает такую альтернативу.

Директор департамента права и недвижимости МОН Раймонд Карклиньш отметил, что предложенная министерством альтернатива является более контролируемой, соразмерной тем обязательствам, которые эти поправки к законопроекту налагают на частные лица. Он отметил, что предложение МОН будет распространяться на все уровни образования - общее, высшее и профессиональное - и не будет иметь обратной силы.

Депутат Чеслав Батня заявил, что, учитывая риски, связанные с безопасностью, он поддерживает непризнание документов, полученных после 1 сентября 2022 года.

Заместитель председателя комиссии Лига Клявиня отметила, что Европейская конвенция о признании квалификаций не позволяет ограничивать обучающихся по национальной принадлежности. Выход из конвенции усложнит признание латвийских дипломов в других странах. Кроме того, такие нормы нарушат право на образование и на неприкосновенность частной жизни.

Руководитель Центра академической информации Байба Раминя отметила, что дипломы из Крыма, "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" уже теперь не признаются.

Она обратила внимание на Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций высшего образования в Европейском регионе. В ней есть статья о недискриминации, которую должны соблюдать все страны, и несоблюдение этого требования может привести только к судебному разбирательству.

Раминя привела статистику за 2024 год, согласно которой было рассмотрено 229 документов об образовании из России. В том числе 113 или 49% о высшем образовании, 88 или почти 40% - об общем образовании, десять документов об основном образовании, 44 о общем среднем образовании, 13 - о среднем профессиональном образовании, два - о неполном образовании и 19 - о неполном основном образовании.

"Как можно представить, что мы не признаем эту долю молодых людей и откажем им в дальнейшем образовании?" сказала Раминя, добавив, что эти люди находятся в Латвии и такое ограничение противоречит конвенции.

Батня отметил, что дебаты касаются национальной безопасности, и эти аргументы следует рассматривать двояко. Он указал, что семьям, которые приехали в Латвию после войны, спасаясь от политической ситуации в России и Беларуси, нужно разрешить учиться, но нельзя признавать образование тех, кто намеренно продолжает учиться там.

Пресс-секретарь юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне сказала, что бюро не поддерживает законопроект Национального объединения, поскольку не может сделать вывод, что такой запрет достигнет целей, связанных с безопасностью. Вилсоне добавила, что для обеспечения безопасности должны быть предусмотрены более широкие положения. Она также отметила, что эти нормы рискуют нарушить конституционные права на занятость, образование и свободу творчества.

Депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) заявила, что риски безопасности значительно возросли, особенно в последние месяцы. Она сказала, что партия открыта для улучшения законопроекта или для разработки альтернативного законопроекта.

"Мы, боясь конвенций, (...) на самом деле с каждым днем увеличиваем риски национальной безопасности, продолжая бездействовать", - сказала депутат.

Батня предложил комиссии разработать альтернативный законопроект, основанный на идее Министерства образования и науки, и направить его в парламент.

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