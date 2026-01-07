Молоко от тараканов? Учёные в шоке!

Речь идёт не о напитке и не о «доении» насекомых. У редкого вида живородящих тараканов самка вырабатывает особый белково-жировой секрет для питания эмбрионов. Он формируется в виде микроскопических кристаллов, и именно они привлекли внимание биохимиков.

Анализ показал, что эти кристаллы содержат сбалансированное сочетание белков, жиров и сахаров. По плотности питательных веществ и калорийности они превосходят коровье молоко, а аминокислотный состав оказался неожиданно полным. Для учёных это стало настоящим сюрпризом — настолько, что в научпопе быстро закрепилось выражение «молоко тараканов».

Правда, на этом месте фантазии приходится немного притормозить. В промышленном смысле использовать такое «молоко» невозможно. Тараканов нельзя доить, количество вырабатываемого вещества крайне мало, а о масштабировании в натуральном виде речи не идёт вовсе. Ни напитков, ни добавок из тараканьего «молока» пока не существует.

Но именно здесь начинается самое интересное. Сами белковые структуры оказались настолько необычными, что вызвали серьёзный интерес у исследователей. Они рассматриваются как модель для создания новых питательных соединений — уже не из насекомых, а с помощью органической химии и биотехнологий.

Иными словами, если когда-нибудь в велнесс-центрах и появится «молоко будущего», это будет не экзотический продукт от тараканов, а лабораторно воссозданный аналог, вдохновлённый природой. Наука здесь явно опережает рынок — но такие истории часто начинаются именно так.

Даже тараканы, как оказалось, способны удивить учёных. И, возможно, дать идею для очередного стартапа.