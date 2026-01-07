Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молоко от тараканов? Учёные в шоке!

Редакция PRESS 7 января, 2026 10:45

Животные

Звучит как кликбейт или шутка из соцсетей, но это реальное научное открытие. Учёные обнаружили у тараканов вещество, которое по питательной ценности неожиданно превосходит коровье молоко — и именно поэтому вокруг него так много шума.

Речь идёт не о напитке и не о «доении» насекомых. У редкого вида живородящих тараканов самка вырабатывает особый белково-жировой секрет для питания эмбрионов. Он формируется в виде микроскопических кристаллов, и именно они привлекли внимание биохимиков.

Анализ показал, что эти кристаллы содержат сбалансированное сочетание белков, жиров и сахаров. По плотности питательных веществ и калорийности они превосходят коровье молоко, а аминокислотный состав оказался неожиданно полным. Для учёных это стало настоящим сюрпризом — настолько, что в научпопе быстро закрепилось выражение «молоко тараканов».

Правда, на этом месте фантазии приходится немного притормозить. В промышленном смысле использовать такое «молоко» невозможно. Тараканов нельзя доить, количество вырабатываемого вещества крайне мало, а о масштабировании в натуральном виде речи не идёт вовсе. Ни напитков, ни добавок из тараканьего «молока» пока не существует.

Но именно здесь начинается самое интересное. Сами белковые структуры оказались настолько необычными, что вызвали серьёзный интерес у исследователей. Они рассматриваются как модель для создания новых питательных соединений — уже не из насекомых, а с помощью органической химии и биотехнологий.

Иными словами, если когда-нибудь в велнесс-центрах и появится «молоко будущего», это будет не экзотический продукт от тараканов, а лабораторно воссозданный аналог, вдохновлённый природой. Наука здесь явно опережает рынок — но такие истории часто начинаются именно так.

Даже тараканы, как оказалось, способны удивить учёных. И, возможно, дать идею для очередного стартапа.

Главные новости

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами
Важно

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами (1)

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Читать
5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Читать

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Читать

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Наука 12:50

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Читать

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Новости Латвии 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Читать

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Латышские СМИ 12:06

Латышские СМИ 0 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

Читать