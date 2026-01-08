Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Хотя в этом году эпидемия гриппа началась раньше, чем в предыдущие годы, нельзя сказать, что число заболевших в начале января было значительно больше по сравнению с предыдущими годами, поскольку в школах были двухнедельные каникулы, а у работающих людей - выходные дни, отметила Ницмане-Айшпуре.

Она прогнозирует, что более выраженный рост заболеваемости ожидается на следующей неделе, так как после зимних каникул в учебные заведения вернулись школьники.

В целом руководитель ЛАСВ отмечает тенденцию к тому, что с каждым годом от гриппа вакцинируется все больше людей. "Мы видим, что привитые от гриппа пациенты либо не заболевают, либо переносят болезнь легче, чем члены семьи, которые не были вакцинированы", - отметила Ницмане-Айшпуре.

Как ранее сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей остается высокой. Центр отмечает, что с учетом сокращенной рабочей недели и праздничных выходных данные могут быть неполными. Более точные данные ожидаются со следующей недели.

На предыдущей неделе клинически грипп был выявлен у 216 пациентов, что в среднем составляет 316,4 случая на 100 000 населения. Это на 26,9% меньше, чем неделей ранее.

За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что в ЦПКЗ объясняют праздничными выходными.

27% пациентов, которые на прошлой неделе обращались к участвующим в мониторинге семейным врачам, были больны гриппом.

С симптомами других инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратился 431 пациент, что в среднем составляет 631,3 случая на 100 000 населения. Это на 15,4% меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.

В десяти стационарных лечебных учреждениях, включенных в мониторинг ЦПКЗ, число пациентов, госпитализированных с острыми респираторными инфекциями, немного снизилось. Среди пациентов с тяжелыми респираторными инфекциями грипп был подтвержден в 20,4% случаев. Неделей ранее этот показатель составлял 22,4%.

Наиболее высокая заболеваемость гриппом регистрируется среди детей в возрасте до 14 лет. На прошлой неделе заболеваемость в этой возрастной группе снизилась, а в возрастных группах от 15 до 64 лет и от 65 лет сохранилась на прежнем уровне или увеличилась.

Наиболее высокая интенсивность гриппа по-прежнему наблюдается в Елгаве, где выявлено 1433,7 случая заболевания на 100 000 населения, а также в Екабпилсском крае, где заболеваемость составила 519,1 случая на 100 000 населения.

На "Covid-19" на прошлой неделе было проведено 706 тестов, в том числе 5,4% оказались положительными. Неделей ранее было проведено 689 тестов, и 5,8% дали положительный результат. Госпитализирован на прошлой неделе был 41 пациент с этой инфекцией, тогда как неделей ранее - 46 пациентов.