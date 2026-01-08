Лондон и Париж пошлют в Украину до 15 000 солдат: The Times

По ее данным, в этом случае численность контингента окажется намного меньше, чем ожидалось ранее - изначально речь шла о 10 000 британских военнослужащих в дополнение к французским. Сокращение связано с тем, что в регулярной армии Великобритании - всего около 71 000 обученных солдат.

Теперь предполагается, что Лондон развернет в Украине менее 7500 военных. При этом набрать даже указанное число военнослужащих представляется сложной задачей, констатирует издание. Примерно столько же солдат предоставит Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул в беседе с France 2, что "эти силы не будут участвовать в боевых действиях". Предполагается, что базироваться силы будут на западе Украины, вдали от линии фронта.

По словам источников газеты, даже оценка в 15 000 солдат в силу указанных причин представляется оптимистичной.

Германия хочет дислоцировать свои силы вблизи Украины

В свою очередь Германия готова дислоцировать свои силы вблизи Украины, возможно, - в Польше или Румынии, добавил один из собеседников.

На встрече в Париже 6 января страны-участницы "коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. "Сегодня мы добились значительного прогресса, что отражено в Парижской декларации, предоставляющей надежные гарантии прочного мира. В этом заявлении "коалиции желающих" впервые признается оперативное сближение между 35 странами, входящими в объединение, а также Украиной и США. "Мы говорим о надежных гарантиях безопасности", - заявил Макрон.

Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях

Кроме того, Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня.

Глава британского кабмина также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут "военные центры" по всей Украине и "построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники".

The Times: Европейские страны не смогут собрать 64-тысячный контингент

Экс-начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин весной 2025 года спросил европейских коллег, смогут ли они собрать 64-тысячный контингент для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. По словам Радакина, Лондон был готов направить до 10 000 военнослужащих.

В ходе последующих встреч министры обороны стран Европы, однако, заявили, что "нет никаких шансов" собрать такие силы и что даже 25 000 человек "будут максимальным результатом".

Занимавшая пост главы Минобороны Литвы Довиле Шакалене дала неутешительную оценку такой численности. "У России - 800 000 (военных. - Ред). Если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабостью - это слабость", - заявила она.

Зеленский: Соглашение с Францией и Великобританией - очень конкретное

Военный источник The Times уточнил, что страны восточного фланга НАТО "не решаются" принять решение об отправке сил, потому что это "ослабит их пограничную оборону". Ряд государств, к примеру Литва, обеспокоены возможным вторжением России, если войска будут сосредоточены в Украине.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с Францией и Великобританией "очень конкретным". По его словам, украинская сторона уже располагает достаточной информацией и знает, какие страны будут участвовать в соглашении и какой вклад внесет каждая из них.