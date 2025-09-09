«Некоторые обращаются к семейному врачу, некоторые справляются самостоятельно, даже несмотря на плохое самочувствие, сильную интоксикацию, и из-за Covid пациенту приходится лежать в постели, а на третий день случается переломный момент, и вдруг он снова здоров», — говорит Розентале о пациентах, перенесших Covid-19 в лёгкой форме.

В то же время в больницу поступает всё больше пациентов, нуждающихся в помощи. «Сейчас у нас в больнице в среднем 15-20 тяжелобольных. Это люди с сопутствующими заболеваниями, на которые могут налипнуть различные инфекции», — добавила врач.

В настоящее время прогнозируется рост заболеваемости. Розентале рекомендует пациентам из групп риска пройти вакцинацию.

«Не всем нужна вакцинация, но для тех, кто входит в группы риска, она их не защитит от заболевания, но они и не скончаются», — сказала врач.