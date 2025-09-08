Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодежь использует наркотики как антидепрессанты: жуткая картина

8 сентября, 2025

Скриншот видео TV3

Главный врач стационара Центра психического здоровья детей и молодежи Карина Бейнерте в интервью LSM+ заявила, что масштабы передозировки и тяжёлых отравлений подростков одурманивающими веществами в Латвии удвоились за последние пять лет.

Только в прошлом году на «скорой помощи» в реанимации больниц доставили около трёхсот молодых людей. Ещё двести — в Детскую клиническую больницу.

По словам психиатра Бейнерте, главными причинами увлечения одурманивающими веществами с одной стороны остаются травматические события в жизни ребёнка, бедность или уход из семьи. С другой — доступность таких веществ, когда у подростка есть деньги и есть тот, кто может их достать — друг или одноклассник. Особенно Бейнерте беспокоит, что несовершеннолетние всё чаще применяют наркотики как антидепрессанты.

«Прежде всего, это — алкоголь, “травка” и курение. Попробовав один раз, они уже не могут перестать использовать такие вещества.

Наступает 12 лет, возникают проблемы с учёбой, они начинают бродяжничать… Это — классика», — отметила специалист в интервью утренней программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

С нынешнего года в Латвии вступили в силу изменения в Законе о медицинской помощи, позволяющие обязательное наркологическое лечение для несовершеннолетних без их согласия, если они попадают в стационар под воздействием алкоголя или наркотиков. Но, прибегать к этой мере медикам пока не приходилось. Либо сами молодые люди, либо их родители осознали риски и согласились с предложенным лечением, рассказала врач.

«У нас появилось больше прав ограничивать свободу. Если ты не согласишься, если ты не будешь сотрудничать, то может получиться так, что мы просто тебя заставим, потому что то вещество, которое ты употребляешь, может тебя убить. Но это последнее, за что мы берёмся.

Мы не собираемся использовать это право направо и налево, только в кризисных ситуациях.

Только тогда, когда нельзя обойтись без добровольных видов лечения», — подчеркнула Бейнерте.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

