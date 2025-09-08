Молодежь использует наркотики как антидепрессанты: жуткая картина

Только в прошлом году на «скорой помощи» в реанимации больниц доставили около трёхсот молодых людей. Ещё двести — в Детскую клиническую больницу.

По словам психиатра Бейнерте, главными причинами увлечения одурманивающими веществами с одной стороны остаются травматические события в жизни ребёнка, бедность или уход из семьи. С другой — доступность таких веществ, когда у подростка есть деньги и есть тот, кто может их достать — друг или одноклассник. Особенно Бейнерте беспокоит, что несовершеннолетние всё чаще применяют наркотики как антидепрессанты.

«Прежде всего, это — алкоголь, “травка” и курение. Попробовав один раз, они уже не могут перестать использовать такие вещества.

Наступает 12 лет, возникают проблемы с учёбой, они начинают бродяжничать… Это — классика», — отметила специалист в интервью утренней программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

С нынешнего года в Латвии вступили в силу изменения в Законе о медицинской помощи, позволяющие обязательное наркологическое лечение для несовершеннолетних без их согласия, если они попадают в стационар под воздействием алкоголя или наркотиков. Но, прибегать к этой мере медикам пока не приходилось. Либо сами молодые люди, либо их родители осознали риски и согласились с предложенным лечением, рассказала врач.

«У нас появилось больше прав ограничивать свободу. Если ты не согласишься, если ты не будешь сотрудничать, то может получиться так, что мы просто тебя заставим, потому что то вещество, которое ты употребляешь, может тебя убить. Но это последнее, за что мы берёмся.

Мы не собираемся использовать это право направо и налево, только в кризисных ситуациях.

Только тогда, когда нельзя обойтись без добровольных видов лечения», — подчеркнула Бейнерте.

Фото: иллюстративное