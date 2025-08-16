«Могу ли я купить машину в Латвии за наличные?» Как по-новому?

Часть первая статьи 30 закона «О налогах и сборах» (далее – закон) устанавливает, что всем налогоплательщикам (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными коммерсантами) запрещено проводить наличные сделки на сумму более 7 200 евро (в одной или нескольких операциях).

Данное ограничение на расчеты наличными распространяется и на физических лиц, зарегистрированных в Службе государственных доходов в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, если они совершают такие сделки в рамках своей хозяйственной деятельности (часть 11 статьи 30 закона).

В свою очередь часть 8 статьи 30 закона гласит, что и физическим лицам, не осуществляющим хозяйственную деятельность, тоже запрещено проводить сделки наличными на сумму, превышающую 7 200 евро (тоже независимо от того, совершается сделка одной операцией или несколькими).

Применение нормы закона при покупке автомобиля

Таким образом, вне зависимости от следующих факторов:

- кто продает машину — физическое или юридическое лицо,

- ведет ли продавец — физическое лицо — зарегистрированную хозяйственную деятельность или нет,

- является ли машина новой или подержанной,

закон запрещает сделки наличными, сумма которых превышает 7 200 евро.

Следовательно, если вы покупаете подержанный автомобиль за 9 800 евро, вы можете оплатить всю сумму перечислением. Или:

- оплатить сумму частично наличными — максимум 7 200 евро;

- остальную часть суммы — 2 600 евро — только перечислением на счет продавца.

Такой способ оплаты соответствует требованиям закона и позволит избежать административной ответственности, так как за осуществление сделки наличными, если ее сумма превышает установленный в статье 30 закона лимит на использование наличных средств, применяется денежный штраф к физическому и юридическому лицу в размере 15% от суммы сделки.