«Могу ли я купить машину в Латвии за наличные?» Как по-новому?

«Семь секретов» 16 августа, 2025 07:11

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если я покупаю б/у машину за 9 800 евро, можно всю сумму заплатить наличными или только перечислением, если я покупаю машину у физического лица? А если у юридического – тоже можно?"

Часть первая статьи 30 закона «О налогах и сборах» (далее – закон) устанавливает, что всем налогоплательщикам (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными коммерсантами) запрещено проводить наличные сделки на сумму более 7 200 евро (в одной или нескольких операциях).

Данное ограничение на расчеты наличными распространяется и на физических лиц, зарегистрированных в Службе государственных доходов в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, если они совершают такие сделки в рамках своей хозяйственной деятельности (часть 11 статьи 30 закона).

В свою очередь часть 8 статьи 30 закона гласит, что и физическим лицам, не осуществляющим хозяйственную деятельность, тоже запрещено проводить сделки наличными на сумму, превышающую 7 200 евро (тоже независимо от того, совершается сделка одной операцией или несколькими).

Применение нормы закона при покупке автомобиля

Таким образом, вне зависимости от следующих факторов:

- кто продает машину — физическое или юридическое лицо,

- ведет ли продавец — физическое лицо — зарегистрированную хозяйственную деятельность или нет,

- является ли машина новой или подержанной,

закон запрещает сделки наличными, сумма которых превышает 7 200 евро.

Следовательно, если вы покупаете подержанный автомобиль за 9 800 евро, вы можете оплатить всю сумму перечислением. Или:

- оплатить сумму частично наличными — максимум 7 200 евро;

- остальную часть суммы — 2 600 евро — только перечислением на счет продавца.

Такой способ оплаты соответствует требованиям закона и позволит избежать административной ответственности, так как за осуществление сделки наличными, если ее сумма превышает установленный в статье 30 закона лимит на использование наличных средств, применяется денежный штраф к физическому и юридическому лицу в размере 15% от суммы сделки.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать