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Могли бы уволить, но пусть решит сам: Миериня об отсутствии Янсонса

Редакция PRESS 23 мая, 2025 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Омбудсмену Юрису Янсонсу, учитывая его регулярное отсутствие, следует самому оценить свои возможности продолжать выполнение обязанностей, заявила журналистам спикер парламента Дайга Миериня после встречи с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне.

Во время встречи обсуждалось, что предпринять с докладом омбудсмена, который должен был рассмотреть Сейм, так как в законе об омбудсмене указаны его функции и обязанности, и только часть из них может выполнять заместитель.

Как указала Миериня, есть определенные обязанности, которые прописаны и в регламенте Сейма и которые может выполнять только омбудсмен, и доклад о ситуации с правами человека в стране - одна из них. Пока омбудсмен находится на больничном, доклад рассматриваться не будет, добавила спикер.

"Мы призываем омбудсмена после выздоровления оценить серьезность своего заболевания и решить, сможет ли он продолжать работу", - сказала Миериня.

Она напомнила, что Сейм имеет право принять решение о досрочном освобождении омбудсмена от должности. "Однако в данном случае мы призываем самого омбудсмена оценить, может ли он по состоянию здоровья качественно выполнять обязанности", - сказала Миериня.

Отвечая на вопрос о ситуации в Бюро омбудсмена, Пиляне сказала, что бюро работает полноценно, и все предусмотренные законом функции и задачи выполняются. "У нас высокие результаты работы, каждый из нас знает свое место. В тех случаях, когда омбудсмен находится на больничном, я выполняю его обязанности", - сказала заместитель омбудсмена.

Отвечая на вопрос, не считает ли она частое отсутствие Янсонса причиной для более раннего прекращения полномочий, Пиляне сказала, что это должен решать сам Янсонс.

Янсонс сообщил агентству ЛЕТА, что находится в больнице, а вопрос о своем дальнейшем пребывании на должности рассмотрит после выписки.

Янсонс рассказал, что находится в больнице с четверга из-за кардиологических и неврологических проблем, связанных с высоким давлением и аритмией. Однако еще в среду, 21 мая, он получил больничный лист, и было ясно, что в четверг он не сможет прийти в парламент из-за проблем со здоровьем, в связи с чем заместитель омбудсмена направила письмо председателю парламента.

Янсонс признал, что это не первый раз, когда он не смог явиться в Сейм, чтобы зачитать доклад, и такая ситуация случалась уже в 2023 году. Однако он не стал комментировать, связано ли это с чрезмерным употреблением алкоголя, о котором ходят слухи.

При этом он не стал отрицать, что, возможно, злоупотреблял алкоголем, и "это имеет определенные последствия". В то же время Янсонс подчеркнул, что за время его деятельности не было ситуаций, когда у него дрожали руки или возникали какие-либо другие физические проявления из-за алкоголя.

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