Модернизация задерживается: на железнодорожных станциях установят деревянные перроны

Временные решения необходимы на станциях, модернизация которых запланирована в рамках проекта "Rail Baltica", так как реализация проекта задерживается. Это девять станций - Рижский центральный вокзал, Торнакалнс, Засулаукс, Депо, Вагону парк, Яняварти, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Решения для облегчения посадки на поезд нужны еще на шести станциях - Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

К середине 2025 года LDz планирует установить на указанных станциях деревянные конструкции высотой 55 сантиметров.

ЛДЗ сообщает, что в настоящее время в рамках проекта модернизации платформ поднятые платформы доступны для пассажирской эксплуатации на 19 станциях из 48, включенных в проект. Шесть станций расположены на Елгавской линии, а 13 - на Саулкрастской линии.

На электрифицированных линиях одноуровневая посадка на новые электропоезда в настоящее время доступна на 41 станции, где платформы модернизированы, то есть подняты в предыдущие периоды, приняты во временную эксплуатацию в рамках текущего проекта или оборудованы временные платформы.