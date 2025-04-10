Мобильные бомбоубежища могут стать спасением для Латвии: собираются в нужном месте, как конструктор

Выступая в четверг на открытии "Дней индустрии Министерства внутренних дел 2025", Козловскис указал на необходимость совершенствования системы гражданской обороны, в том числе на необходимость создания убежищ. Он подчеркнул, что Латвия в свое время совершила ошибку, отказавшись от создания такой системы. Учитывая, что невозможно создать убежища в зданиях за один день, он указал на мобильные убежища как на одно из решений.

Козловскис сказал агентству ЛЕТА, что в Латвии, очевидно, есть места, где такое решение может понадобиться, например, рядом с учреждениями. Пока министр не исследовал, какова емкость и цены доступных на рынке мобильных убежищ.

В то же время он отметил, что создание убежищ - это комплексное решение и что для создания таких мобильных убежищ можно было бы привлечь финансирование Европейского союза.

На мероприятии прототип мобильного железобетонного убежища представил строительный холдинг UPB. Представители компании рассказали агентству ЛЕТА, что активные проектные работы начались год назад, и у компании уже есть опыт установки бетонных заграждений, например, зубов дракона на государственных границах.

Такие убежища можно быстро доставить и собрать за несколько часов в нужном месте. В них можно не только укрыть случайных прохожих, но и разместить, например, медицинский пункт или склад, сказали представители предприятия.