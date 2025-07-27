"Добрый день, ISIC LV! В какой, черт возьми, связи на студенческих картах, которые вы выдаете, присутствует кириллица? Мне студенты жалуются - не хотят за границей выглядеть, как будто они из российской провинции! Кампания AtkrieviskoLatviju категорически призывает прекратить практику русификации и унижать латышей! Позор!" - пишет она.

Со стороны ISIC LV никакой реакции пока не последовало, немногочисленные комментаторы, как правило, выражают поддержку:

- Небось такие "документы" изготавливают согласно инклюзивным гайдлайнам "Нового единства" / "Прогрессивных".

- Да ведь чтобы выпускники "бывших русских школ" смогли прочитать!

- Опа!!! Что это такое, черт возьми? ISIC LV, у вас головы перегрелись или вас настолько подкупили, что без кремлевских "взяток" обойтись уже не можете?

- Это совершенно шокирующе! Нельзя допустить выдачу каких бы то ни было латвийских документов на русском языке!

- Кириллица - это для ждунов.



- Здесь действительно никаких оправданий быть не может.