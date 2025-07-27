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«Мне студенты жалуются!» Ланга обнаружила кириллицу на картах ISIC (ФОТО)

Редакция PRESS 27 июля, 2025 17:25

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Фото LETA

Депутат Рижской думы Лиана Ланга опубликовала пост в соцсети "Х", в котором она возмущается тем, что на международной студенческой карте идентификации (ISIC) обнаружились надписи на кириллице. 

"Добрый день, ISIC LV! В какой, черт возьми, связи на студенческих картах, которые вы выдаете, присутствует кириллица? Мне студенты жалуются - не хотят за границей выглядеть, как будто они из российской провинции! Кампания AtkrieviskoLatviju категорически призывает прекратить практику русификации и унижать латышей! Позор!" - пишет она.

Со стороны ISIC LV никакой реакции пока не последовало, немногочисленные комментаторы, как правило, выражают поддержку:

- Небось такие "документы" изготавливают согласно инклюзивным гайдлайнам "Нового единства" / "Прогрессивных".

- Да ведь чтобы выпускники "бывших русских школ" смогли прочитать!

- Опа!!! Что это такое, черт возьми? ISIC LV, у вас головы перегрелись или вас настолько подкупили, что без кремлевских "взяток" обойтись уже не можете?

- Это совершенно шокирующе! Нельзя допустить выдачу каких бы то ни было латвийских документов на русском языке! 

- Кириллица - это для ждунов.
 

- Здесь действительно никаких оправданий быть не может.

 

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