Минздрав борется за право аннулировать больничные и урезать сроки нетрудоспособности

По замыслу ведомства, если причина больничного указана как «другая», в документе появится название и код диагноза, доступные только медицинскому сектору. Ещё одно предложение от министерства: аннулировать больничные, если в них долго не обновляется информация, а также ограничить практику выдачи листков на максимальный срок без объективных причин.

В 2024 году Минздрав получил 495 жалоб от работодателей, которые считают "подозрительными" выданные больничные, из которых 117 (32,4%) закончились корректировками. Чаще всего врачам приходилось уточнять причину нетрудоспособности — например, менять формулировку с «уход за больным ребёнком» на «уход за ребёнком с переломами», что влияет на срок оплаты.

Всего в 2024 году в системе e-veselība было зарегистрировано 1 197 604 больничных, что меньше, чем в 2023-м (1 238 749). Большинство из них — B-листы (55,6%). Чаще всего больничные оформляют люди 30–39 лет и пенсионеры, пик приходится на зиму и март.

Минздрав также планирует обсуждать введение отметки о режиме лечения на больничном и призывает работодателей активнее заниматься безопасностью на рабочих местах, чтобы снизить число травм.