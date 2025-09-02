Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минюст: гендера у нас только два и это не нужно закреплять в Сатверсме

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 11:53

Новости Латвии 0 комментариев

Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa

Нет необходимости вносить изменения в Конституцию, чтобы закрепить в ней положение о том, что в Латвии существует только два пола и что государство не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров, указало Министерство юстиции в своем заключении для юридической комиссии Сейма.

По мнению Минюста, этой цели можно достичь, используя существующую законодательную базу, особенно в сфере образования. Закон об образовании уже предусматривает, что содержание образования должно разрабатываться в соответствии с ценностями, закрепленными в Конституции, а учебные заведения обязаны защищать учащихся от информации и материалов, которые не совместимы с обеспечением этих ценностей.

Министерство юстиции также отмечает, что внесение изменений в Конституцию является исключительным случаем, к которому следует прибегать только тогда, когда невозможно достичь цели с помощью нормативных актов меньшей юридической силы, поскольку стабильность Конституции очень существенна.

Как сообщалось, Сейм передал в комиссии подготовленные партией "Латвия на первом месте" поправки к Конституции, которые предусматривают, что существует только два пола - мужской и женский - и государство не поощряет распространение искусственно созданных гендеров.

За передачу поправок в комиссии проголосовала оппозиция, а также депутаты Союза зеленых и крестьян. Большинство депутатов от "Нового единства" и "Прогрессивных" голосовало против.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

