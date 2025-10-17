Новые автомобили и зарядные станции были представлены в сентябре. Проект реализован при поддержке фонда модернизации, который находится в ведении Министерства климата и энергетики. Военные участвовали в конкурсе «Повышение энергоэффективности транспортного сектора – поддержка внедрения электромобилей и зарядной инфраструктуры».

«Перед участием в конкурсе мы определили базы, где необходимо построить зарядные станции с нужной мощностью», – пояснили в НВС.

На данный момент Национальные вооружённые силы обеспечивают весь автопарк Министерства обороны. Закупленные электромобили предназначены для повседневного использования и не связаны с боевыми задачами.

По словам представителей НВС, в будущем планируется дальнейшая замена техники на более энергоэффективную и постепенное сокращение числа дизельных машин.

«Мы хотим развивать компетенции в сфере обслуживания и ремонта электромобилей – это важная часть перехода на зелёный транспорт», – отметили в НВС.

Ремонт и обслуживание электромобилей будут осуществляться в Центре обеспечения ремонта транспорта, который входит в состав Командования обеспечения Национальных вооружённых сил.