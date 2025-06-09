Министр умного управления приказала отстранить главу агентства, отвечавшего за подсчет голосов

"Наблюдавшиеся в ночь выборов проблемы в процессе подсчета голосов неприемлемы. Выслушав разъяснения ГАЦР в связи со сложившейся ситуацией, я не получила уверенности в том, что агентство сделало все возможное, чтобы не допустить такого исхода, таким образом, глава ГАЦР потерял мое доверие. При этом я считаю, что ответственность должна взять на себя и Центральная избирательная комиссия, которая является избранным Сеймом органом", - отметила Берзиня.

Исполняющим обязанности руководителя ГАЦР будет назначен госсекретарь МУУРР Эдвинс Балшевицс.

Министр отстранила директора ГАЦР на основании статьи 39 закона о государственной гражданской службе. Приказ вступил в силу в момент его подписания.

При этом сотрудники ГАЦР в открытом письме выразили поддержку директору учреждения Лиопе и призвали не допустить его отстранения от должности, сообщили агентству ЛЕТА в ГАЦР.