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Министр оставит страховку медикам в больницах и в неотложке. Заберет у чиновников и служащих подведомственных учреждений

Редакция PRESS 27 июня, 2025 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения Латвии в рамках планов по сокращению государственных расходов решило отказаться от предоставления страховых полисов части своих сотрудников. Однако, под давлением профессионального сообщества и общественного мнения, было принято решение сохранить страхование для медиков, работающих в больницах и экстренных службах.

Медстраховку отберут у административного персонала самого министерства, а также у работников подведомственных учреждений, таких как Национальная служба здоровья, Центр профилактики заболеваний, Инспекция здравоохранения, Центр судебной медицины и другие. Медицинский персонал, напрямую задействованный в оказании помощи пациентам, в том числе сотрудники скорой помощи и донорских служб, останется застрахованным.

В Минздраве подчёркивают, что речь идёт не о сокращении медицинских услуг или ухудшении условий для пациентов, а об оптимизации внутренних расходов. Кроме отказа от части страховых полисов, рассматриваются и другие меры: сокращение командировок, пересмотр технических расходов, объединение дублирующих функций.

Тем не менее, профсоюз работников здравоохранения отнёсся к решению скептически. Глава профсоюза Валдис Керис напомнил, что ранее министр заявлял о недопустимости изъятий средств из бюджета здравоохранения. По его словам, даже если страхование медиков сохранено, урезание гарантий для других сотрудников бьёт по всей системе, которая работает как единый организм.

Контекст: правительство поставило цель сократить расходы госсектора на 150 миллионов евро в следующем году. Министерства уже подали почти 200 предложений, но к середине июня удалось на основе этих предложений удалось набрать лишь половину необходимой суммы. Среди рассматриваемых мер: отказ от отдельных функций, объединение учреждений и возможное сокращение числа министерств.

 

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