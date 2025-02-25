Министр обороны: не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника

"Я бы не хотел списывать США со счетов", - сказал он, подчеркнув, что, хотя американское руководство делает противоречивые заявления, которые вызывают вопросы, не оправданы и должны подвергаться критике, в то же время не следует "впадать во вторую крайность" - смотреть надо на дела, а не на слова.

Спрудс подчеркнул позитивные отношения с другими партнерами, отметив их важность в нынешней геополитической ситуации. Он подчеркнул, что Латвия заинтересована в усилении присутствия союзников не только в плане войск, но и в плане техники и вооружения.

Как сообщалось, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от традиционной внешней политики США, назвав ее "очень глупой".

"Моя администрация решительно порывает с ценностями предыдущей администрации и, откровенно говоря, с внешней политикой прошлого. Я выступаю против очень глупой внешней политики", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.