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Министр обороны Италии усомнился в необходимости НАТО

© Deutsche Welle 21 июня, 2025 14:35

Мир 0 комментариев

Министр обороны Италии призвал НАТО сотрудничать с глобальным Югом, чтобы по-прежнему обеспечивать мир и взаимную защиту.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в преддверии саммита НАТО усомнился в необходимость альянса в принципе, сообщается агентство dpa в пятницу, 20 июня. "НАТО больше не имеет права на существование", - заявил Крозетто во время выступления в Университете Падуи, добавив, что "времена изменились".

"США и ЕС больше не являются центром мира. НАТО должно адаптироваться к изменившимся условиям", - уверен итальянский министр, который призвал НАТО сотрудничать с глобальным Югом, чтобы по-прежнему обеспечивать мир и взаимную защиту.

Говоря о роли Евросоюза, Крозетто заявил, что роль Европы снижается. "Мы часто говорим так, как будто все ещё живем 30 лет назад. Но все изменилось. Мы говорим о Европе так, будто она что-то значит. Может быть, она когда-то могла бы значить, если бы наделила себя политической ролью, которой так и не получила. Если бы у нее была внешняя политика или оборона. Но ее время прошло", - заявил итальянский министр.

Италия является одной из 12 стран, основавших НАТО в 1949 году. Среди 32 нынешних членов альянса Италия в прошлом году занимала шестое место с конца по доле оборонных расходов от ВВП - 1,49%, что ниже рекомендованного НАТО уровня в 2% и значительно ниже призыва президента США Дональда Трампа, который в начале года предложил странам-членам довести расходы до как минимум 5%, отмечает dpa.

Саммит НАТО в Гааге пройдет с 24 по 26 июня 2025 года.

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