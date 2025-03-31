Министерство обороны заказало шведскому Saab зенитные комплексы на 190 миллионов евро

По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.