Министерство обороны заказало шведскому Saab зенитные комплексы на 190 миллионов евро

Поставки будут осуществляться в 2026-2030 годах, сообщила компания.
Заказ включает пусковые установки и ракеты RBS 70 NG, а также учебное оборудование.
«Saab продолжает поддерживать Национальные вооруженные силы Латвии мощным наземным оружием ПВО, которое значительно повысит их жизненно важный потенциал по обнаружению и противодействию воздушным угрозам», - подчеркнул представитель Saab Йорген Йоханссон.
RBS 70 NG оснащена автоматической системой слежения за целями и встроенной системой ночного видения и позволяет уничтожать самолеты, беспилотники, ракеты и другие цели на расстоянии до девяти километров».