Министерство обороны увеличит участие местной промышленности в закупках: план на следующие 10 лет

До 2028 года Министерство обороны планирует увеличить участие местной промышленности в закупках НВС до 20%, а к 2036 году - до 30%. К 2028 году также планируется увеличить финансирование для разработки оборонных инноваций до 1,5% от оборонного бюджета, а к 2036 году оно достигнет 3%.

В связи с этим министр призвал членов федерации активно участвовать в разработке инноваций, подчеркнув, что оборонная промышленность и в мирное время, и во время кризисов и войн играет важную роль в поставках для оборонных нужд.

Спрудс напомнил, что Латвия, как и другие европейские страны, намерена увеличить финансирование обороны до 4% от внутреннего валового продукта и будет стремиться в будущем к 5%.

В то же время важно, чтобы латвийские предприниматели активно развивали международное сотрудничество, инвестировали в инновации и конкурентоспособные технологии, подчеркнул глава Минобороны.