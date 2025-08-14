Согласно ЦСУ, в июле по сравнению с июнем подешевели свежая или охлаждённая рыба (-13,3 %), шоколад (-1,9 %), кондитерские изделия (-0,9 %), творог (-2,4 %), сладости (-3,7 %). В целом продукты питания и напитки подешевели на 0,2 %. Для сравнения: в Эстонии и Литве цены за тот же период не изменились или выросли.

В министерстве связывают эту динамику с вступившим в силу меморандумом о снижении цен на базовые продукты. По словам заместителя госсекретаря Яниса Салминьша, инициатива «зонтичного» низкоценового корзинного соглашения должна поддержать уязвимые группы населения: семьи с низкими доходами, пенсионеров и многодетные семьи.

Однако статистика в годовом выражении показывает иную картину: цены на продукты и напитки в Латвии выросли на 7–7,5 % — значительно выше среднего уровня по еврозоне (около 2,6 %). Подобный рост наблюдался и в Эстонии, и в Литве.

Таким образом, Минэкономики говорит правду: сейчас некоторые продукты действительно немного подешевели, но в целом цены всё равно продолжают расти.