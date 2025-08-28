Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миллион на сборную: почему смета Латвийского баскетбольного союза передв Евробаскетом вызвала скандал

© Lsm.lv 28 августа, 2025 08:49

Новости Латвии 0 комментариев

Подготовка латвийской баскетбольной сборной к чемпионату Европы обошлась более чем в миллион евро, треть этой суммы покрыто за счёт налогоплательщиков. Общественный интерес к тратам оказался неудивительным: в смете фигурируют такие статьи, как пресс-конференция за 3 тысячи евро и услуги фотографа за 8,5 тысячи.

Журналист Latvijas Avīze Илмар Стуришка, изучивший документ, обратил внимание на несоответствие некоторых позиций рыночным ценам и напомнил, что аналогичная смета на прошлогодний олимпийский отборочный турнир выглядела ещё более раздутой. Его публикация вызвала ответную реакцию: Латвийский баскетбольный союз (LBS) проинформировал FIBA, и журналиста лишили аккредитации на чемпионат. Лишь после вмешательства коллег и вопросов телевидения решение было отменено, а генеральный секретарь союза Каспар Ципрусс извинился.

Ципрусс пояснил, что смета составлялась весной «с расчётом максимальных потребностей», а если расходы окажутся меньше, остаток вернётся государству. Он подчеркнул, что игроки не получают зарплаты за участие и должны жить в лучших условиях: «Они будут жить по одному, питаться качественно и тренироваться там, где укажет тренер. Моя задача — найти финансирование, чтобы все потребности были закрыты».

Скандал стал поводом для более широкой дискуссии. По словам спортивного обозревателя Раймонда Рудзатса, федерации нередко включают в сметы всё возможное в надежде на щедрое финансирование. Президент Совета спортивных федераций Владимир Штейнберг и эксперты призывают разработать единый регламент, чтобы распределение средств зависело от прозрачных критериев, а не от политического лоббизма.

Министерство образования и науки признаёт проблему: по словам руководителя спортивного департамента Александра Самойлова, уравнять разные виды спорта трудно, но работа над единым подходом начата. Цель — закрепить правила финансирования в юридическом документе и исключить ситуации, когда прозрачность приходится отстаивать в газетных колонках.

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Загрузка

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Мир 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

