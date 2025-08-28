Миллион на сборную: почему смета Латвийского баскетбольного союза передв Евробаскетом вызвала скандал

Журналист Latvijas Avīze Илмар Стуришка, изучивший документ, обратил внимание на несоответствие некоторых позиций рыночным ценам и напомнил, что аналогичная смета на прошлогодний олимпийский отборочный турнир выглядела ещё более раздутой. Его публикация вызвала ответную реакцию: Латвийский баскетбольный союз (LBS) проинформировал FIBA, и журналиста лишили аккредитации на чемпионат. Лишь после вмешательства коллег и вопросов телевидения решение было отменено, а генеральный секретарь союза Каспар Ципрусс извинился.

Ципрусс пояснил, что смета составлялась весной «с расчётом максимальных потребностей», а если расходы окажутся меньше, остаток вернётся государству. Он подчеркнул, что игроки не получают зарплаты за участие и должны жить в лучших условиях: «Они будут жить по одному, питаться качественно и тренироваться там, где укажет тренер. Моя задача — найти финансирование, чтобы все потребности были закрыты».

Скандал стал поводом для более широкой дискуссии. По словам спортивного обозревателя Раймонда Рудзатса, федерации нередко включают в сметы всё возможное в надежде на щедрое финансирование. Президент Совета спортивных федераций Владимир Штейнберг и эксперты призывают разработать единый регламент, чтобы распределение средств зависело от прозрачных критериев, а не от политического лоббизма.

Министерство образования и науки признаёт проблему: по словам руководителя спортивного департамента Александра Самойлова, уравнять разные виды спорта трудно, но работа над единым подходом начата. Цель — закрепить правила финансирования в юридическом документе и исключить ситуации, когда прозрачность приходится отстаивать в газетных колонках.